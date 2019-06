Handänderungen füllen die Kasse

Bürger zeigen sich über Entwicklungsstrategie besorgt

Während die Geschäfte der Gemeindeversammlung für keine Diskussionen sorgte, bekundeten einige Stimmberechtigte bei der vorangegangenen Infoveranstaltung ihre Sorge über den kommunalen Richtplan. Gemeindepräsident Stefan Schmid hatte einleitend erklärt, dass der Richtplan «ein wegweisender Baustein» für die Entwicklung der Gemeinde sei. «Obwohl wir flächenmässig eine kleine Gemeinde sind, überlagert sich unser Siedlungsraum mit Oberglatt und Niederhasli», führte er aus. Es stelle sich die Frage, auf welchen Verkehrswegen sich die Bevölkerung von Niederglatt in Zukunft bewege.



Fachplaner Peter von Känel wies zudem darauf hin, dass es sich beim kommunalen Richtplan «ONN» um ein Pilotprojekt im Kanton Zürich handle. In der «Vision Seeblerstrasse» gebe es grosses Entwicklungspotenzial für ein Mischgebiet, welches Wohn- wie auch Arbeitsplätze beinhalte. Genau auf diesen Punkt zielte die Frage eines besorgter Bürgers zur Anzahl neuer Einwohner. Von Känel sieht laut Studie hier ein Potenzial von 500 neuen Einwohnern und rund 300 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Fragen nach zusätzlich benötigter Infrastruktur wie Schulen und Kanalisationen wurden laut.



Votant Urs Meier beschrieb anhand eines Beispiels die «unmögliche Umsteigesituation» auf dem Bahnhof Niederglatt. Gemeindepräsident Stefan Schmid beteuerte die steten Verbesserungen in Sachen ÖV-Verbindungen am und zum Bahnhof. «Der Wunschkatalog an neuen Haltestellen in der Gemeinde ist hoch», gab Schmid zu. Diese würden selbstverständlich innerhalb der neuen Entwickluns-strategie berücksichtigt. Fachplaner von Känel schloss mit einer Art «Zukunftsmusik» sein Referat ab. Demnach soll die derzeitige ÖV-Benützung von 6 Prozent auf 20 steigen, während der Mischverkehr von 65 auf 35 Prozent fallen dürfte. Am Donnerstag, 20. Juni, wird über den kommunalen Richtplan «ONN» dieselbe Infoveranstaltung in Oberglatt stattfinden.