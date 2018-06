Hans Heinrich Albrecht ist neuer Gemeindepräsident

Der 56-jährige Landwirt Hans-Heinrich Albrecht ist kein Unbekannter im Dorf: Er ist in Boppelsen aufgewachsen, betreibt dort mit seiner Familie einen Bauernhof mit Hoflädeli und war während 16 Jahren in der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde tätig. Hans Heinrich Albrecht wie auch Erika Zahler sind Mitglied bei der SVP Boppelsen und kandidierten im zweiten Wahlgang für das Präsidium.

Albrecht erzielte 284 Stimmen, Zahler deren 165. Die Stimmbeteiligung betrug 52 Prozent.Beim ersten Wahlgang kandidierten Erika Zahler als Neue und Patrick Koch (parteilos) als bisheriger Gemeinderat für das Präsidium. Doch keiner der beiden schaffte die Wahl. Koch wurde als Gemeinderat abgewählt und fiel somit als Kandidat fürs Präsidium weg. Zahler erreichte wohl genügend Stimmen für einen Sitz in der Behörde, verpasste aber das absolute Mehr als Präsidentin. Albrecht schaffte als Neuer auf Anhieb die Wahl in den Gemeinderat, trat aber erst im zweiten Wahlgang für das Präsidium an.

Erst melken, dann feiern

Der künftige Gemeindepräsident feierte seinen Wahlsieg bei einem Apéro mit den bisherigen und den zukünftigen Mitgliedern des Gemeinderats. «Natürlich macht mich die Wahl etwas stolz», sagt er auf Anfrage. «Als Bauer werde ich heute Abend wie jeden Tag die Kühe melken. Danach aber feiere ich zuhause mit meiner Familie und mit Freunden, die mir bei den Wahlen geholfen haben.»

Erika Zahler zeigt sich als gute Verliererin und gratuliert ihrem Herausforderer zur Wahl. Natürlich sei sie etwas enttäuscht über den Abstand der Stimmenzahl «Aber ich nehme die Wahl als Gemeinderätin an und werde mich mit voller Kraft und ganzem Herzen für die Gemeinde einsetzen», verspricht sie.

Das Bopplisser Stimmvolk hat weiter Patrik Bailer zum Präsidenten der Primarschulpflege mit 151 Stimmen (42,1 Prozent) gewählt. (Zürcher Unterländer)