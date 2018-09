Harte Töne auf dem Hüttikerberg

Das Areal auf dem Hüttikerberg ist idyllisch gelegen, zwischen Bäumen und Feldern. Insgesamt 20 Bands und Künstler treten wäh­rend der beiden Tage auf.

Neben drei Schweizer Bands ist das Programm äusserst international, von Nervecell aus Dubai bis Gorgasm aus den USA. Musikalischer Höhepunkt am Freitagabend war der Auftritt der britischen Band Venom.

Spontanes Headbangen

Als Highlights von Samstag nennt Organisator Mark Schult­hess den norwegischen Musiker Abbath sowie die brasilianische Death-Metal-Band Krisiun.

Den Festivaltag eröffnen um 13 Uhr Relics of Humanity aus Weissrussland. An der Tages­kasse sind noch Tickets für 65 Franken erhältlich. Aufgrund des Vor­verkaufs rechnete Schulthess ges­tern Nachmittag mit etwa 1000 Personen pro Tag. «Die Besu­cherzahlen liegen seit etwa fünf Jahren immer in diesem Bereich.» (Zürcher Unterländer)