Heim benötigt Zimmer – Schutz von Nebengebäude aufgehoben

Wer im idyllischen Regensberg vom öffentlichen Parkplatz zum historischen Städtchen hinaufspaziert, geht unweigerlich am rechter Hand liegenden, altehrwürdigen Haus aus dem Jahr 1560 mit dem weissen Gemäuer, den roten Riegeln und den grünen Fensterläden vorbei – dem Hirzelheim. Seit 107 Jahren betreibt hier eine private Stiftung ein Heim für Hörbehinderte und Betagte.

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurde das Haus durch diverse Umbauten den sich verändernden Bedürfnissen angepasst, so – als Beispiel – auch der Einbau eines Lifts und zeitgemässer Nasszellen. Auch wurde dafür gesorgt, dass die Innen- und Aussenräume rollstuhlgängig sind.

Zimmer mit Nasszellen

Nun steht ein neues Bauprojekt ins Haus. Dieses betrifft jedoch nicht das Heim an sich, sondern das Nebengebäude, das ursprünglich als Heimleiter-Wohnung genutzt wurde. Der Umbau, der als Erweiterung des Hirzelheims dem Fortbestand der Institution dient, betrifft nur dieses Nebengebäude und zwar nur einen Teil davon. Dort sollen gemäss Projekt sechs Bewohnerzimmer mit einer Grundfläche von je knapp 20 Quadratmetern und dazugehörige Lauben und Nasszellen entstehen. Die beiden Stockwerke sind auch durch einen Personenlift verbunden.

Bewachsener Durchgang

Zwischen dem Nebengebäude und dem Hirzelheim ist ein gläserner Verbindungsbau vorgesehen. «Den Bewohnern sollte ein interessanter und anregender Durchgang geboten werden, der an gewissen Stellen sehr dicht begrünt ist, jedoch auch teilweise die Aussicht freigibt», heissts im Projektbeschrieb.

Damit sich der Durchgang zwischen Haupt- und Nebengebäude im Winter nicht als «nackter Glaskörper» präsentiert, ist eine Begrünung mit teils immergrünen Pflanzen angedacht, so dass der Verbindungsbau «wie eine gedeckte, leichte Pergola oder Laubengang in Erscheinung tritt.»

Schutz aufgehoben

Gemäss Projektbeschrieb dürften sich die Baukosten auf etwa 1,5 Millionen Franken belaufen. Der Bau soll bis November 2020 realisiert werden.

Der Gemeinderat von Regensberg hat am 4. Februar beschlossen, das im Jahr 1834 erstellte Nebengebäude an der Unterburg 29 aus dem kommunalen Inventar der Natur- und Heimatschutzobjekte zu entlassen. Dies, nachdem ein von der Behörde in Auftrag gegebenes Gutachten aufgezeigt habe, dass für die Liegenschaft «eine Schutzwürdigkeit nicht gegeben ist». Gegen diesen Beschluss, der zurzeit im Regensberger Gemeindehaus aufliegt, kann bis zum 17. März Rekurs erhoben werden.

