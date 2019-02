Heiss geliebtes Tiefkühlhaus

Die 185 Fächer im Watter Tiefkühlhaus sind gut gebucht. «Der Bedarf ist da», bestätigt Hermine Frei, die gemeinsam mit ihrer Schwägerin Lisbeth Frei das Haus betreut. Lisbeth Frei, die gleich gegenüber wohnt, wirft Tag und Nacht ein Auge auf das Gebäude und dessen Inhalt. Und so blieb das Häuschen bis heute vor Vandalen verschont.

Auch die Warnlampe mitsamt Sirene, die losgeht, wenn jemand im Inneren des Häuschens in Not gerät, bliebe vermutlich nur wenige Sekunden unerhört. Mit Argusaugen wacht Lisbeth Frei auch über die Einhaltung der Minus 20 Grad Lagertemperatur. Als im Frühling 2018 ein Unwetter in Wehntaler Kellern die Tiefkühltruhen zum Schwimmen brachte, läutete das Telefon von Hermine Frei Sturm. «Die Menschen brachten ihr Tiefkühlgut in einer turbulenten Nachtschicht», erzählt sie. Eine der Hilfesuchenden brachte später zum Dank Pralinen.

Vielfältige Nutzung

Die Kundschaft kommt aus der Region und weit darüber hinaus. Es gibt Mieter, die wohnen in Aarau, arbeiten in Winterthur und horten ihre eisigen Vorräte hier an der Watter Hauptkreuzung. «1956 erbaut, war unser Tiefkühlhaus das erste in der Region. Heute ist es das letzte weit und breit», sagt Hermine Frei. Den Kundenstamm bilden in erster Linie Dauermieter. Diese konservieren hier die Ernte des Gemüsegartens und der Obstbäume. Obwohl dieses Kundensegment eher abnimmt, legen die Kurzzeitmieter zu. Ein Hobbybäcker lagert seine mehrstöckige Torte bis zum Hochzeitsfest. Angler legen ihre Lachse, die sie im Urlaub gefangen haben, auf Eis.

Verschiedene Vereine bunkern im Watter Tiefkühlhüsli ihre Vorräte bis zum nächsten Anlass. Griller legen Spanferkel ins Fach. «Früher, als noch nicht jeder einen Tiefkühler im Haushalt hatte, wurde das Tiefkühlhaus vom halben Dorf genutzt», erzählt Hermine Frei. Heute schafft es immer häufiger kurzfristige Lagerkapazität auch für Auswärtige.

Und weil im Tiefkühlhaus sensible Güter ruhen, schaut jährlich die Lebensmittelkontrolle vorbei. «Bis jetzt hat es noch nie eine Beanstandung gegeben», sagt Hermine Frei. Für Hygiene sorgt sie mit ihrer Schwägerin höchstpersönlich. Mehrmals im Jahr entfernen und schrubben die beiden die als Boden dienenden Holzroste, putzen die Fenster, rücken dem Unkraut rund ums Haus zu Leibe und stutzen die Hecke.

Gelegentlich gilt es auch mal unerwünschte Kundschaft abschütteln. «Nach einer Weltreise möchten diese ihre Koffer einfrieren, um möglichem Ungeziefer den Garaus zu machen», berichtet Hermine Frei. «Nicht bei uns», betont sie.

Region hält zusammen

Der Schneisinger Zimmermann Josef Lehmann verpasste dem Tiefkühlhaus erst 2018 eine neue Bedachung und Isolation. «Zum Glück vor dem heissen Sommer», sagt Hermine Frei. Vor rund fünf Jahren stieg das Kühlaggregat ausgerechnet an einem Sonntag aus. Der aufgebotene Notdienst aus dem Kanton Bern suchte im Internet nach einen Ersatzmotor und siehe da, er fand ihn in Regensdorf bei der Charles Hasler AG.

Als der auswärtige Monteur dann zum Austausch anrückte, stellte er fest, dass er das Werkzeug zuhause vergessen hatte. «Wir erhielten es dann in der benachbarten Traktorengarage von Max Benninger und sparten so kostbare Zeit», erklärt Hermine Frei. Das Führen des Tiefkühlhauses tönt turbulent und ist es auch. Ob sich der Aufwand lohne? Hermine Frei überlegt kurz und sagt: «Finanziell nicht, aber sonst ganz sicher.»

(Zürcher Unterländer)