An diesen Abend im Oktober 2017 werden sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Wasterkingen noch lange erinnern: Mehrere Polizeiautos und Rettungswagen rauschten damals durch das 570-Seelen Dorf. In einem Haus kam es zum Streit zwischen einem Ehepaar. Dabei wurde die 45-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen durch die ausgerückten Rettungssanitäter verstarb sie noch vor Ort infolge einer inneren Verblutung. Der damals 50-jährige Ehemann liess sich widerstandslos verhaften und hat inzwischen den vorzeitigen Strafvollzug angetreten.

Heute muss sich der Montenegriner vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Die Anklage lautet auf Vorsätzliche Tötung. Wie hoch die Strafe dafür ausfallen soll, wird die Staatsanwaltschaft heute anlässlich ihres Plädoyers bekannt geben. In Artikel 111 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs heisst es: «Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.»

Gesundheitliche Probleme

Wie es zum Beziehungsdrama kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Der ZU sprach einen Tag nach der Tat mit dem Cousin des Opfers. Er war wenige Stunden vor dem verhängnisvollen Streit noch zu Besuch bei der Familie in Wasterkingen. «Es hat keinerlei Probleme gegeben. Wir sassen alle zusammen am Tisch, haben geredet und gelacht», erzählte der Angehörige. Drei Stunden nachdem er das Haus verlassen hatte, war seine Cousine tot. Sie hinterlässt vier Kinder. Weshalb die Stimmung in dieser Zeit derart kippte, dürfte sich heute bei der Befragung des Beschuldigten durch das Gericht herausstellen.

Kurioses Detail: Der Beschuldigte «feiert» genau heute seinen 52. Geburtstag. Er hat gesundheitliche Probleme. So leidet der ehemalige Offizier in der serbischen Armee an Epilepsie und musste sich aufgrund eines Gehirntumors bereits fünf Operationen am Kopf unterziehen. (Zürcher Regionalzeitungen)