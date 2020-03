Heute um 12.30 Uhr wird applaudiert - senden sie uns Bilder

Angestellte in den Spitälern, Arztpraxen oder Apotheken leisten in diesen Tagen Aussergewöhnliches. Vereint helfen sie mit, die Zahl der Corona-Betroffenen auf ein Minimum zu reduzieren. Heute um 12.30 Uhr ist die Bevölkerung aufgerufen, den Helden in Weiss von den Balkonen und Fenstern aus mit einem grossen Applaus zu danken.

Senden sie uns ihre Impressionen von der grossen Danksagung auf die E-Mail-Adresse: region@zuonline.ch

Das Echo auf die Aktion war schon im Vorfeld sehr gross. Die Taxifahrer haben angekündigt, hupend mitzumachen. Auch die SBB-Mitarbeiter wollen sich beteiligen. Die Chauffeure der Postautos wollen die Hupe oder das Dreiklanghorn betätigen.