«Hier gibt es noch genügend Platz zum Atmen»

Trotz des schönen Wetters hat es im Freibad Aqua-Life in Dietlikon zurzeit weniger Gäste als sonst. Grund dafür sind die Sommerferien, welche am Wochenende begonnen haben. «Es hat auffällig wenig Kinder, da viele Familien verreist sind», sagt Geschäftsführerin Gaby Muggli. Dank der Hitzewelle Ende Juni, konnte die Badi in diesem Jahr aber bereits einige Tage mit bis zu 2400 Besucherinnen und Besuchern verzeichnen. Die Saison hat wegen dem regnerischen Mai nicht gut begonnen. «Da waren wir froh, dass wir noch ein Hallenbad haben.» Nun hofft Muggli, dass es nach den Sommerferien weiterhin warm bleiben wird. «Wenn das Wetter Ende Sommer während einigen Tagen kippt, ist die Badi-Saison für viele Leute vorbei, auch wenn es danach nochmals wärmer wird.» Die Stammgäste störe dies aber nicht. «Viele Leute schätzen das ruhige Umfeld hier.» Mitten in der Zeit des verdichteten Bauens biete das Aqua-Life noch ausreichend Platz zum Atmen, sagt Muggli.

Während die Schwimmbecken des Freibads auf Dietliker Gemeindegebiet stehen, gehört ein Teil der Liegewiese bereits zur Gemeinde Brütisellen, sprich nicht mehr zum Unterland. Der Bach, der quer durch die Badi verläuft, gilt als Grenze.

Der Eintritt (inklusive Hallenbad) kostet für Erwachsene 8 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre alt) bezahlen 5 Franken.

