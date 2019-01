Hier lernen Hund und Mensch Manieren

Änderung des Kantonalen Hundegesetzes

Abschaffen oder vereinfachen und kürzen

Gemäss dem kantonalen Hundegesetz müssen Halter von grossen und massigen Hunden mit jedem neu erworbenen Hund einen Welpenkurs (vier Lektionen) und einen Junghundekurs (zehn Lektionen) besuchen. Für Halter von kleinwüchsigen Hunden gilt keine Ausbildungspflicht. Der Kantonsrat will die Ausbildungspflicht für Halter von grossen und massigen Hunden abschaffen. Hundekurse seien zwar sinnvoll, sollen allerdings freiwillig erfolgen. Bis heute konnte gemäss dem Kantonsrat statistisch nicht nachgewiesen werden, dass die Zahl der Beissvorfälle seit dem Obligatorium abgenommen hat. Gegen diese Gesetzesänderung wurde das Referendum ergriffen. Nun entscheidet das Volk darüber.



Abgelehnt wird die Gesetzesänderung vom Regierungsrat. Er hält fest, dass die Halter in den Kursen lernen, wie sie ihre Hunde in der Öffentlichkeit sicher und konfliktfrei führen können. Dank der Ausbildungspflicht habe das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zugenommen. Der Regierungsrat empfiehlt ein Nein zur Gesetzesänderung, möchte die heutige Ausbildungspflicht allerdings vereinfachen und verkürzen. Alle Halter sollen mit jedem Hund (egal welcher Rasse) einen Praxiskurs von sechs Lektionen absolvieren. Beim ersten Hund soll zusätzlich ein Theoriekurs von zwei Lektionen besucht werden. Bei einem Nein zur Gesetzesänderung möchte der Regierungsrat die nötigen Schritte in die Wege leiten, um eine allgemeine, aber vereinfachte Aus­bildungspflicht einzuführen.



Nicht angetastet bei der Gesetzesänderung wird die Liste mit den verbotenen Rassen (siehe Kasten rechts).