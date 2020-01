Hier schiessen sie um die Sau

Der Duft von abgefeuerten Patronen lag in der Luft, die Pamirs waren bereit zum Aufsetzen. Keiner kam an den strengen Auflagen vorbei: Gesichertes Gewehr ohne Magazin – die Teilnehmenden wussten Bescheid. Das Sauschiessen hat Tradition. Seit mehr als 40 Jahren wird am Berchtoldstag aus 300 Meter Distanz auf die Scheibe in Form einer Wildsau geschossen. Gar nicht so einfach sei es, die Sau zu treffen, sagten sogar erfahrene Schützen.

Diese zweidimensional schematisierte Wildsau ist zwar breit und lässt Punkte von eins bis zehn erzielen, doch in der Höhe geht es um zehn, neun, acht oder eben sehr schnell null Punkte. Das Ziel der Schützen und Schützinnen ist allerdings die Maximalpunktzahl von 50.

Ein Tiefstapler

«Ziemlich zufrieden», kommentierte der Glattfelder Ruedi Lauffer sein Ergebnis mit den erzielten 45 Punkten, während er sein 90er-Sturmgewehr zusammenpackte. «Aber ich habe auch schon besser geschossen.» Tradition sei das Sauschiessen, da müsse man einfach hingehen. Die Lichtbedingungen seien gut, und zudem sei es windstill gewesen. «Himmeltrauriges Ergebnis», hörte man ihn leise murmeln. «Ein Kranz Cervelats liegt beim Absenden sicher drin», stapelte er bewusst tief.

Ruedi Lauffer ist mit seinen 45 erreichten Punkten «ziemlich zufrieden». Foto: Tommy Hafner

Zum ersten Mal beim Sauschiessen dabei war der 20-jährige Raffael Schwendimann aus Elsau. «Schwierig, das Ziel zu sehen und gleichzeitig die Ruhe zu bewahren», kommentierte er. «Doch es ist schön, dass ich überhaupt getroffen habe.» Die acht erzielten Punkte nehme er als Vorerfahrung mit für den bevorstehenden Militärdienst.

Für Betreuer Philippe Mathis war nur eines wichtig. «Die Sicherheit muss jederzeit gewährleistet sein.» Daneben solle allerdings der Spass nicht zu kurz kommen. «Für das allererste Mal hat Raffael gut geschossen.»

Als ganze Familie kamen Walter Sigrist, Gattin Nataliya und das zweijährige Söhnchen Daniel. «Seit neun Jahren bin ich an jedem Sauschiessen wenn immer möglich dabei», erzählte der Glattfelder, während der Kleine samt Gehörschutz munter das Schiessen verfolgte. «Der zukünftige Nachwuchs», sagte Walter Sigrist dazu.

Eine faire Sache

Kurt Fierz reinigte hingebungsvoll seinen Karabiner, zog Streifen um Streifen Baumwolltuch um den Putzstock, bis das Gewehr entfettet war. Unterdessen gab Schiessaktuar Thomas Zollinger den Schützen ihr Standblatt mit den gekauften Passen heraus, während Kassierin Hella Wirth Munition bereitlegte. Nicht alle Schützen hatten ihr eigenes Gewehr dabei. Umso begehrter waren die Vereinsgewehre.

Schiessplatz an Schiessplatz lagen wie per Zufall zwei der vier Gemeinderatskandidaten: Heinrich Maag und Marc Jäger. «Primäres Ziel für mich ist ein geselliger Nachmittag und ein guter Austausch mit Kollegen», sagte Marc Jäger und freute sich trotz «mittelmässigem Resultat» über die erzielten 36 Punkte. Mit 29 Punkten lag Heinrich Maag ein wenig weiter hinten. «Es war ein Erlebnis, nach 18 Jahren wieder einmal zu schiessen.»

Für ihn sei es wichtig, dass alte Traditionen bestehen bleiben. «Man trifft an einem solchen Anlass viele bekannte Leute.» Ein Handschlag von Schütze zu Schütze – Maag und Jäger kennen die Spielregeln. Ein letztes «Gut Schuss», bevor es bei Gerstensuppe und Schützenkafi in der bis auf den letzten Platz besetzten Schützenstube mit Festen weiterging.