Hier sehen Sie, was Ihr Nachbar bauen darf

Im nächsten Wahlkampf wäre es wohl das ultimative Puzzle-Quiz für jeden Stadtrats- oder Gemeinderatskandidaten: Setze deine Gemeinde aus den einzelnen farbigen Bauzonen richtig zusammen! Die braunen Teile sind Kernzonen, orange und rot sind die Wohngebiete, grau steht für öffentliche Bauten, grün ist Wald oder Wiese.

Je nach Gemeindegrösse kann so ein «Zämesetzi» leichter ausschauen als es ist, zumal sich die durchschnittliche Unterländer Gemeinde dabei als überaus buntes Mosaik darstellt. Über das geografische Informationssystem des Kantons (GIS) sind die Zonenpläne sämtlicher Kommunen nun online zugänglich; das Stichwort lautet ÖREB-Kataster, Kurzform für «Kataster für öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen» (siehe Kasten).

Damit erübrigen sich mühsame Nachfragen bei den Gemeindeverwaltungen, oder zumindest das Suchen von entsprechenden Zonenplan-Downloads. Und es ist längst nicht nur die farbliche Einteilung der Zonen erfasst. Mit einem Klick auf die entsprechende Parzelle lassen sich neben dem Zonentyp auch Zahlen wie zulässige Gebäudehöhe, Firsthöhe oder Wohn- und Gewerbeanteile ablesen.

Die Tücke mit dem «W»

Der Kanton hat mit diesem neuen GIS-Datensatz den digitalen Zugang zu den Informationen erleichtert. Die verbindlichen Auskünfte sollen gemäss dem Amt für Raumentwicklung die Rechtssicherheit erhöhen; davon würden Grundstückseigentümer, Bauherren, die verschiedenen Akteure des Immobilienmarktes sowie Behörden und öffentliche Verwaltungen profitieren.

Doch es geht um mehr als das: Was flächendeckend öffentlich einsehbar ist, schafft auch eine neue Form der Vergleichbarkeit. So kann nun jeder Nutzer mit wenigen Klicks herausfinden, welche Dichte in welchen Wohngebieten welcher Gemeinden erlaubt ist.

Allerdings weisen solche Vergleiche, wie so oft in kommunalen Belangen, bestimmte föderalistische Tücken auf. So schreiben zwar alle Gemeinden eine Zahl hinter ihr «W» (für Wohnzone). Aber während die einen damit schlicht die Anzahl der zulässigen Geschosse meinen (W3 wäre also dreigeschossig), setzen die anderen die zulässige Nutzungsziffer fest (W2.5 wäre demnach 2,5 Kubikmeter Bauvolumen pro Quadratmeter Boden).

Der ÖREB-Kataster ist ein Instrument, das letztlich alle gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Bebauen von Grund und Boden erfasst. ÖREB an sich ist keine Zürcher Erfindung, sondern wird landesweit umgesetzt. Die entsprechende Verordnung hatte der Bundesrat im Jahr 2009 in Kraft gesetzt. Die Betriebskosten für den nationalen ÖREB-Kataster werden mit 10 Millionen Franken veranschlagt, wovon Bund und Kantone je die Hälfte zu begleichen haben. Aufgrund von Fläche und Bevölkerungszahl beträgt der Anteil des Kantons Zürich rund 550 000 Franken. Jeder Kanton verwaltet die eigenen Daten und stellt diese via ein kantonales Portal (etwa GIS-Browser) der Öffentlichkeit zur Verfügung.