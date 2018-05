Hier treffen sich schon bald Jugendliche und Vereine

Das Bedürfnis nach einem generationenübergreifenden Begegnungszentrum wurde im Rahmen der Zukunftskonferenz im November 2012 laut. Der angedachte Ort soll für verschiedene Formen des Zusammenfindens Raum bieten.Im August 2016 brannte das Restaurant Rümelbach an der Ifangstrasse – das frühere Clubhaus des Boccia-Clubs – vollständig nieder. Die Fläche liegt seit dem Abriss der Brandruinen im Mai 2017 brach. Nun plant der Gemeinderat, das gewünschte Begegnungszentrum unter dem Namen Haus Rümelbach an dieser Stelle zu errichten. Dies teilte er in einem Schreiben mit.

Vielfältige Nutzung

Bevor das Restaurant Rümelbach niederbrannte, war die Gemeinde zwar Besitzerin der Parzelle, Eigentümerin des Gebäudes war abrt eine Drittpartei. «Mittlerweile hat die Gemeinde die Ruine zurückgekauft», sagt der zuständige Gemeinderat Peter Meier. Konkret habe man die Versicherungsleistung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) abgekauft. So habe die Gemeinde auch das Baurecht beziehungsweise die Nutzungsmöglichkeiten zurückerhalten. Neben der aktuell unbebauten Fläche steht eine Baracke, in der der Jugendtreff ein Zuhause gefunden hat.

«Geplant ist, auch das Jugendhaus zu ersetzen», sagt Meier. Es sei sehr alt, dazu energetisch und unterhaltstechnisch nicht mehr länger tragbar, wird die Verschiebung des Jugendtreffs begründet. «Voraussichtlich müssen wir die Baracke abreissen. Für die künftige Nutzung dieser Fläche haben wir aber noch nichts Konkretes vorgesehen», führt Meier weiter aus.

Im Haus Rümelbach sollen aber nebst dem Jugendtreff auch Cafeteria und Küche, Räume für Elternberatung und Vereine, Nasszellen sowie etwas Lagerraum im Untergeschoss entstehen. Ausserdem sei noch ein Foyer vorgesehen als Ersatz für das alte im Schulhaus Worbiger.

Abstimmung nötig

Der Gemeinderat hat einen Kredit von 185 000 Franken für die Projektierung genehmigt. Der Auftrag geht an die Firma abp Architekten GmbH, Winterthur. Die erste Planungssitzung mit dem Architekten findet nächste Woche statt. Das Bauprojekt werde mit den Beiträgen der GVZ, aus dem TAR-Fonds, der Walter-Kaufmann-Stiftung, der Erbschaft von Charlotte Hinnen und einem Anteil zulasten der Gemeinde Rümlang finanziert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Über die Finanzierung des Neubauprojektes müssen schliesslich die Rümlangerinnen und Rümlanger an der Gemeindeversammlung abstimmen, da der Betrag die Kompetenz des Gemeinderats überschreitet. «Die Kosten für das Gebäude werden auf 2,2 Millionen Franken geschätzt», sagt Meier.

(Zürcher Unterländer)