Hildegard darf in Windlach bleiben

Am Eingang zur Ausstellung wartet Hildegard. Nicht unbedingt auf Kunstinteressierte, sondern auf ihren Bräutigam. Und dies schon ziemlich lange. So lange, dass ihr unterdessen zart beflaumte Hörner und eine Rehschnauze gewachsen sind. «Sie befindet sich in einer Verwandlungsphase und muss die Stufe Reh nachholen», sagt Margaretha Dubach. Die Künstlerin, deren Objekte seit Ende Oktober in der Galerie Alice Metzler in Windlach zu besichtigen sind, beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Übergängen und Mischwesen.

Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Psychiater und Buchautor Jürg Willi, hat sie in den 90er-Jahren die Figur des Professors Pilzbarth geschaffen, der Menschen in Tiere verwandelt haben soll. «Als Reh muss Hildegard wohl noch lernen, sanft und sozial zu werden», sagt die 79-Jährige. Lassen wir die anmutige Hildegard in ihrem bestickten Kostüm noch eine Weile warten und sehen uns derweil auf der oberen Etage um.Dort liegen in einem alten Puppenwagen zwei etwas sonderbare Kinder. Die aus Knochen gefertigten Hände und Füsse lassen einen recht makaberen Eindruck entstehen.

Leben und Tod sind nahe beieinander, Religionen und Kulturen mischen sich. Die Künstlerin kennt keine Hemmungen, Amulette aus dem Südseeraum mit christlichen Kruzifixen oder Votivgaben zu kombinieren und beweist dabei stets ein sicheres ästhetisches Gespür. Die hauptsächlich in Braun-, Beige- und Weisstönen gestalteten Objekte üben auch ohne intellektuellen Zugang eine Ausstrahlung auf den Betrachter aus. «Bauern aus der Umgebung haben über die seltsamen Kombinationen gelacht», erzählt Alice Metzler.

Dinge beginnen zu leben

Margaretha Dubach setzt ihre Objekte fast gänzlich aus alten oder gar antiken Gegenständen sowie pflanzlichen und tierischen Materialien zusammen. Sei es ein ausgelatschter Schuh, eine rostige Sardinenbüchse oder ein alter Geigenkasten – unter den Händen der Zürcher Künstlerin beginnt alles zu leben. «Gebrauchte Dinge sind von ihren Nutzern geprägt und erzählen eine Geschichte», sagt Dubach, die ihre künstlerischen Grundlagen an der Kunstgewerbeschule Luzern erworben und über die Jahre zahlreiche Ausstellungen gestaltet hat. Viele Werke konnte sie verkaufen. Zudem hat sie diverse Fotobände und Bücher mit eigenen skurrilen Geschichten herausgegeben.

Margaretha Dubach setzt sich auf das Sofa neben ihre Figuren. An der Seite von Adele von Seidenfeld und der Elfenfreundin Sophie mit ihrem länglichen Gesicht aus dem Panzer eines Gürteltiers wirkt sie sehr zugehörig. Wenn Dubach von ihrem Schaffen erzählt, wird spürbar, wie sehr sie selber in dieser mystischen Welt lebt. Unten wartet noch immer Hildegard geduldig auf ihren Bräutigam und übt sich in Sanfmut. Es scheint, als seien ihre Rehhörner unterdessen etwas gewachsen. (Zürcher Unterländer)