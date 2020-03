Hindernisse bremsen Raser auf Schleichweg aus

Viel zu schnell brettern die Fahrzeuge den Rorbaser Neuweg hinunter. Das schmale Strässchen führt vom Eschenmosen hinunter nach Rorbas. Geschwindigkeiten über 80 km/h mass die Gemeinde bei einem Versuch – und das im Tempo-50-Bereich innerhalb des Dorfs, kurz vor dem Einlenker in die Hauptstrasse. Ein Trottoir für die Fussgänger gibt es nicht. Der Neuweg ist eine gern genutzte Verbindung nach Bülach. . Durchschnittlich 800 bis 1000 Fahrzeuge benutzen ihn pro Tag. Die Anwohner wünschen sich deshalb mehr Verkehrssicherheit für die Passanten vor ihren Haustüren. In einer Petition fordern sie vom Gemeinderat, die Situation am Neuweg zu entschärfen. Über 30 Personen unterzeichneten das Anliegen.

Der Gemeinderat hat bereits reagiert. Versuchsweise wurden drei Querversätze aufgestellt um das Tempo zu reduzieren. Ein Element wurde ausserdem so platziert, dass Fussgänger die von einer Treppe her auf den Neuweg gelangen, dahinter warten können um die Strasse zu queren. «Die Elemente konnten wir von der Gemeinde Neftenbach ausleihen», erklärt die zuständige Gemeinderätin Barbara Grüter. Der Versuch zeigte Wirkung. Ohne die Hindernisse passierten die Fahrzeuge den Neuweg mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 49 km/h. Das höchste gemessene Tempo betrug 81 km/h. Mit den Querversätzen sank die Durchschnittsgeschwindigkeit auf 41 km/h und die Spitzengeschwindigkeit auf 67 km/h.

Nach der Testphase konnte sich die Bevölkerung zu der Massnahme äussern. Eine Person forderte statt den Querversätzen die Installation eines permanenten Radars, der zu Tempo 30 zwingt. Die eingebauten Querversätze seien zwar wirksam gewesen, doch zu den Stosszeiten hätten sie zu teilweise chaotischen Zuständen geführt. Der Gemeinderat erachtet diesen Vorschlag aber nicht als zielführend. Tempo 30 könne nur durch bauliche Massnahmen erreicht werden.

Schwellen sind teurer

Eine zweite Person schlug vor, statt den Querelementen besser Schwellen zu bauen, da das abbremsen hinter den Hindernissen teilweise zu gefährlichen Situationen führe. Der Gemeinderat verweist darauf, dass Schwellen zu mehr Lärm führen würden und teurer im Bau seien.

Ein weiterer Einwand betraf die Platzierung der Elemente. Laut Grüter habe sich beim Versuch tatsächlich gezeigt, dass das unterste Hindernis vor dem Einlenker in die Hauptstrasse nicht notwendig sei. Auf dieses werde im definitiven Projekt deshalb verzichtet. Wenn Nachkontrollen aber zeigen würden, dass die gewünschten Tempi nicht erreicht werden, würde das Element wieder hinzugefügt.

Schmalere Hindernisse

«Die Hindernisse in der Testphase waren eher breit», erklärt Grüter. Im definitiven Projekt würden nun schmalere Hindernisse eingesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5000 bis 6000 Franken. Die Pläne liegen noch bis zum 16. März auf der Gemeindeverwaltung auf. Gehen keine Rekurse gegen das Projekt ein, wird es definitiv umgesetzt.

Grüter, die für die SVP im Kantonsrat sitzt, betont, dass sie eigentlich keine Freundin von Verkehrshindernissen sei. «In diesem Fall hat sich aber klar gezeigt, dass die Elemente die Geschwindigkeiten stark herunterbringen und deshalb zweckmässig sind», sagt sie.