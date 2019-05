Historischen Mühlen öffnen ihre Türen

154 Mühlen, wie sie die meisten nur noch aus Märchen kennen, stehen heute offen zur Besichtigung. Wie jedes Jahr nach Auffahrt, führt die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde den eidgenössischen Mühlentag durch. Zu besichtigen sind auch fünf Mühlen im Unterland.

Die Sagi Bassersdorf feiert gleichzeitig ein Jubiläum. Vor 40 Jahren wurde sie renoviert. Dies wird nun mit Grilladen, Livemusik und Vorführungen von diversen alten Handwerken von 10 bis 17 Uhr zelebriert.

Die über 90 Jahre alte Gattersagi Buchberg dagegen eröffnet die Ausstellung «Samariter seit 1944». In einem Samariter-Kino oder dank einer Demo in Erster Hilfe können hier Besucher etwas fürs Leben lernen. Daneben bilden ein Werkplatz mit Erzählecke sowie eine offene Ausstellung die Attraktionen. Natürlich lädt auch hier eine Festwirtschaft zum Feiern ein.

Eine solche darf auch bei der Geigenmühle in Neerach nicht fehlen. Die Mühle nimmt ihr Wasserrad, das mit einem Durchmesser von 7,8 Meter eines der grössten der Schweiz ist, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr in Betrieb. In dieser Zeit werden auch Führungen durch die Anlage angeboten, deren technische Einrichtung auf dem ungefähren Stand von 1880 ist.

Auf demselben Stand befindet sich die Haumüli Embrach. Das Wasserrad ist allerdings mit 4,5 Meter deutlich kleiner. Sowohl die Mühle als auch die Säge werden von 10 bis 17 Uhr in Betrieb sein.

Im Gegensatz dazu werden die drei Walzstühle der Brunner AG Mühle in Oberembrach, die erstmals 1639 urkundlich erwähnt wurde, mittlerweile elektrisch betrieben. Auch durch diese Mühle, die bereits in der vierten Generation im Besitz der Familie Brunner ist, wird eine Führung angeboten. Landfrauen verkaufen zudem ihre Produkte und bieten Zopfbacken für jedermann an. Das Ganze dauert ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. (bil) (Zürcher Unterländer)