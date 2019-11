Historisches Städtchen Regensberg um 1720

Was wie eine Zeichnung aus einem Märchenbuch aussieht, ist nichts anderes als das Abbild des historischen Städtchen Regensberg, welches auf dem letzten Juraausläufer hoch über dem Zürcher Unterland thront. Die alte Postkarte zeigt Regensberg um 1720. Dabei führt ihr Gründungsjahr bis ins Spätmittelalter zurück . Um 1244/45 gründete Freiherr Lütold V. von Regensberg das gleichnamige Städtchen. Das Adelsgeschlecht versuchte zur damaligen Zeit, in Konkurrenz zur Stadt Zürich und zu den Habsburgern ein eigenes Territorium aufzubauen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Wenige Jahrzehnte nach der Gründung ging Regensberg an die Habsburger über und später an die Stadt Zürich. Die Gattin des Gründers, Gräfin Berta von Neuchâtel hatte wohl direkten Einfluss auf die Architektur der Ortschaft. Der runde Turm ist typisch für Burgen und Schlösser, wie sie im Gebiet des damaligen Savoyen, zu dem Neuchâtel gehörte, üblich waren. Der 20 Meter hoher Aussichtsturm ist heutzutage ein beliebtes Ausflugsziel. Im mittelalterlichen Städtchen wohnen heute um die 470 Einwohnern. Diese sind, dank einer Buslinie, zum öffentlichen Verkehr, unterhalb des Hügels gut vernetzt.