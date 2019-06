Hitze bringt Badipersonal an den Anschlag

Die seit Dienstag anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 30 Grad hat für «eine der intensivsten siebentägigen Hitzeperioden» gesort, meldet das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) – und dies seit Messbeginn vor über 100 Jahren. «Siebentägig» deshalb, weil die Hitze bis Montag in der Region bleiben wird.

Auch im Unterland stellten sich ein Phänomen ein, das es sonst nicht oft zu beobachten gibt. So gab es zweimal in Folge am höchsten Punkt der Region, auf der Lägern auf rund 860 Metern, nicht nur Hitzetage mit maximal 33,3 Grad, sondern auch Tropennächte mit über 22 Grad. Dagegen sank das Thermometer in denselben Nächten nur knapp zehn Kilometer Luftlinie östlich der Lägern, am Flughafen bei Oberglatt (436 Meter), untypischerweise stets tiefer als in der Höhe, nämlich auf rund 18 Grad.

Der bislang höchste Unterländer Wert dieses Jahres an einer offiziellen Messstelle von Meteo Schweiz, wurde am vergangenen Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr am Nordring beim landwirtschaftlichen Forschungszentrum Reckenholz mit 35,5 Grad verzeichnet.

Badipersonal als «Bitch» und «blöde Kuh» betitelt

Die Freibäder sind derzeit selbstredend voll ausgelastet. Die Hitze scheint da und dort gar auf Anstand und Rücksichtnahme zu drücken. In der Badi Schluefweg in Kloten, wo sich derzeit fast täglich bis zu 3500 Leute tummeln, musste sich eine Angestellte an der Kasse schon «Bitch» und «blöde Kuh» gefallen lassen. «Die Leute sind momentan schon vermehrt gereizt», meint sie auf Anfrage. In Kloten ist der Ansturm noch grösser, weil die Badi in Glattbrugg derzeit wegen einer Totalsanierung geschlossen ist. Deshalb gibt es auch zusätzliche Angestellte der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft (SLRG), die im Freibad mithelfen.

Und ja, es gibt auch einen Sicherheitsdienst, der für Ordnung sorgt. Allerdings hilft auch das nur bedingt. «Wir mussten diese Woche auch schon mal die Polizei herbeirufen», sagt Michael Pavlicek, der eigentlich im Büro des Sportzentrums am Schluefweg arbeitet und an solchen Grosskampftagen gelegentlich auch schon mal als Bademeister aushilft. Es sei heuer zum dritten Mal vorgekommen, dass Streifenbeamte vorfahren mussten. Bei der Kapo will man diesbezüglich keinen Kommentar abgeben. Dass es in Badis öfter zu Einsätzen komme, sei momentan kein allgemein feststellbarer Trend, heisst es auf Anfrage.

In der Badi Erlen gibts keinen Sicherheitsdienst. Dort ist das grosse Problem das Chaos wegen eines zu knappen Parkplatzangebots vor dem Bad. «Dieses Wochenende ist noch Grümpelturnier des FC gleich nebenan», sagt eine Kassenangestellte. Dank dem eigenen Verkehrsdienst hofft man die Lage im Griff zu behalten.

Spital spürt keine Auswirkungen wegen Hitze

Ging man am Spital Bülach anfangs der Woche noch von vermehrt auftretenden Hitzepatienten aus, so hat sich dies bislang nicht im erwarteten Ausmass bestätigt, wie ein Sprecher am Freitag erklärte. Zwar gab es einige Bauarbeiter, die sich beim Notfall wegen Übelkeit und Erbrechen gemeldet hätten aufgrund einer übermässigen Hitzebelastung, aber schwerere Fälle seien keine aufgetreten. «Noch», sagt Thomas Langholz, denn die bisherige Hitzewelle sei halt gar nicht so lange gewesen.

Die Situation könnte sich ändern, falls es im Juli und August zu weiteren heissen Perioden komme. «Wir sind medial gut gewarnt», sagt derweil Marlies Petrig, Leiterin des Krankenheimverbands Zürcher Unterland (KZU), der in Bassersdorf, Nürensdorf und Embrach über 250 Pflegeplätze anbietet. «Die Hitze ist zwar wirklich anstrengend zum Arbeiten, aber wir sind gut vorbereitet.» Schliesslich habe man Erfahrungen aus früheren Hitzeperioden, was nun hilft. «Dramatisches» sei nicht vorgefallen, so gebe es derzeit auch nicht mehr Todesfälle wegen der Hitze, betont Petrig. Helfen würden auch ganz simple Dinge wie eine positive Einstellung und sich mit einem kühlen Lappen - «am besten mit etwas Pfefferminzöl» - abwischen, empfiehlt die KZU-Chefin. (Zürcher Unterländer)