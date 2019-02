Hochzeitsglocken und Technobässe

Der ehemalige Club UG hatte lange Zeit mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Obwohl je nach Veranstaltung die Gäste aus der gesamten Schweiz und teils aus dem Ausland anreisten, war er Bevölkerung und Politik ein Dorn im Auge. Denn der Club war nicht nur wegen seiner Technopartys bekannt, sondern auch wegen unzähliger Drogendelikte in dessen Umfeld.

So wurde er zur Zielscheibe regelmässiger Razzien, bei denen teils sogar Minderjährige beim Dealen erwischt wurden. «Fast alle Betäubungsmittelfälle aus Bülach, mit denen ich zu tun habe, stehen im Zusammenhang mit dem Club UG», liess sich der damalige Statthalter des Bezirks Bülach, Hanspeter Frei, 2016 zitieren. Doch dann, vom 3. bis zum 5. Juni 2016, feierte der Club seine Derniere. Warum das UG geschlossen wurde, ist nicht bekannt.

Neuer Club, neues Image

Nachdem die Pforten des UG geschlossen worden waren, übernahm der Wooz Club, der zuvor bereits in Zürich-Altstetten und in Glattbrugg beheimatet war, den Standort unterhalb der Autobahnbrücke in Bülach-Nord. Er feierte im Dezember 2016 seine Eröffnung. Der neue Betreiber wollte aber nicht in die Fussstapfen des UG treten.

«Wenn man das Image von früher überwinden will, müssen wir vieles deutlich anders machen», sagte Jürg Schmid vom Wooz Club damals gegenüber dem «Zürcher Unterländer». Tatsächlich ist es ruhig geworden rund um die Autobahnausfahrt, seit der neue Besitzer eingezogen ist.

Den Imagewechsel konnte der Wooz Club gemäss Schmid vor allem durch die gute Zusammenarbeit mit der Polizei herbeiführen. Zudem hätten sie von Anfang an abgemacht, dass der Einlass erst ab 18 Jahren gewährt werde, und hätten dies – im Gegensatz zum Vorgänger – auch konsequent umgesetzt. «Trotzdem haben wir teils noch immer mit dem schlechten Ruf von früher zu kämpfen», so Schmid.

Auch andere Anlässe

Nebst dem Image wurden aber auch die Anlässe angepasst. Obwohl die Besitzer selbst aus der Technoszene kommen, liessen sie nach ihrem Einzug verlauten, dass auch andere Musik- und Stilrichtungen ein Zuhause im Wooz Club finden sollten. Schmid sagte damals, dass eines Tages nicht nur Konzerte und Partys, sondern auch Vorträge und Workshops Platz finden sollten. Dass gar einmal eine Hochzeit im Club stattfinden würde, hatte er sich damals wohl nicht gedacht.

Denn am vergangenen Freitag gaben sich Andi Isler und Petra Studer im Wooz Club das Jawort. Die beiden hatten sich zum ersten Mal an einer Technoparty getroffen, hatten sich an unzähligen Partys kennen und lieben gelernt. Vor einem Jahr traf die beiden ein Schicksalsschlag: Nach einem Aortariss lag Andi Isler fünf Wochen lang im Koma. «Als ich wieder aufwachte, hielt ich um die Hand von Petra an», schildert er.

Das volle Festprogramm

«Wir dachten von Anfang an, wir müssen in einem Club heiraten», sagt Isler. Die Idee kam letztlich von ihm. Doch bereits früher war das Thema Clubheirat aufgekommen, und als er sie bat, ihn zu heiraten, dachten sich beide: «Wenn schon, dann so.»

Dass die Feier von der Trauung über das Essen bis zur Party komplett in einem Club stattgefunden habe, habe die Gäste nicht gestört, ist sich Isler sicher: «Im Gegenteil, die meisten unserer Freunde sind ebenfalls aus dem Technoumfeld und gehen noch immer gerne in den Ausgang.» Auch die beiden schwingen immer noch gerne das Tanzbein zu dröhnenden Technobässen. «Wir gehen auch heute noch gerne in den Wooz Club, wenn auch nicht mehr so oft und so lange wie früher. Wir sind nicht mehr so jung wie die meisten, fühlen uns aber wohl mit den Jungen – und sie sich mit uns.»

In ihrer Programminfo halten die beiden fest: «Im Wooz fühlten wir uns vom ersten Augenblick an wie angekommen.» Die Trauung selbst wird allerdings von einem Pfarrer und nicht etwa von einem DJ vollzogen. (Zürcher Unterländer)