Hockeystars von morgen treffen auf ihre Idole

In der Bülacher Sportanlage Hirslen standen am Sonntagmittag phasenweise um die 80 Eishockeyaner und auch die eine oder andere Eishockeyanerin auf dem Eis. Auf der einen Hälfte des Feldes lief ein Spiel, auf der anderen wurden Schüsse und Penaltys geübt. Wer Helm und Schienbeinschoner trug, durfte dabei sein, egal wie alt. In Bülach fand, wie an Dutzenden anderen Orten, der Swiss Ice Hockey Day statt.

Interessierte Kinder konnten mit Spielern des EHC Bülach sowie eigens eingeladenen Profis in einem lockeren Ambiente einen Einblick in den Eishockeysport gewinnen.Rolf Bona aus Neerach, der die Bülacher Eishockeyschule für Knaben und Mädchen von drei bis sieben Jahren leitet, sagte, dieser Tag soll den familiären Aspekt des Schweizer Eishockeys in den Vordergrund rücken: «Wir wollen die Stars auf das Feld bringen und zeigen, dass sie auch normale Menschen sind, mit denen man auch mal Blödsinn machen kann».

Das Konzept ging auf. Denn als um etwa zwölf Uhr Edson Harlacher und Romano Lemm vom EHC Kloten, Nicola Aeberhard vom HC Thurgau und Reta Berra vom HC Fribourg-Gottéron das Feld betraten, fügten sie sich sofort in den Spieltrieb ein. Nachwuchs-Sportchef Robert Jansa ist zufrieden mit dem Verlauf des Anlasses. Letztes Jahr hätten sie diesen noch etwas zu stark durchgeplant, dieses Jahr funktioniere das Prinzip «offen für alle» sehr gut.

Ein Weltsportler wieder zuhause

Reto Berra war in seiner alten Heimat der eigentliche Star des Nachmittags: Als Torwart hatte er es vom EHC Bülach in die Nationalliga A geschafft, spielte während fünf Jahren in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) und errang mit der Schweizer Nationalmannschaft zwei sensationelle WM-Silbermedaillen. Acht Nachwuchsgoalies des EHC Bülach bot er dann auch noch ein spezielles Erlebnis Im Raum des Headcoaches durften die Jungspieler den Profi zu einer Pressekonferenz empfangen.

Ein Vorbild aus den eigenen Reihen

Berra kam zwar etwas spät, weil er kaum vom Autogrammtisch zu lösen war, doch in der kleinen Runde angekommen, gab er freimütig Auskunft. Die Bülacher Nachwuchsgoalies waren gut vorbereitet. Sie hielten Notizblätter vor sich und scheuten auch heiklere Themen nicht. Der achtjährige Ben aus Rüdlingen fragte zum Beispiel etwa, ob man als Goalie manchmal nicht auch allein fühlt. Wenn es schlecht laufe, könne das schon der Fall sein, sagte Berra: «Als Goalie bist du ein bisschen Einzelsportler in deiner Mannschaft. Das ist eine grosse Herausforderung, aber die gefällt mir.»

Der zwölfjährige Laurin aus Zweidlen wollte wissen, wie Berra sich gefühlt hat, wenn er Zweitgoalie war und nicht spielen konnte. Berra antwortete nach kurzem Zögern, dass er mit dem Alter gelernt habe seine Position aus einer gewissen Distanz zu betrachten. So habe er anerkennen können, dass in der NHL nur die wenigsten ständig spielen und habe dann auch in schlechten Phasen gewusst, dass er früher oder später wieder spielen würde, wenn er gut weitertrainiert – «ob das jetzt in Amerika oder in der Schweiz ist».

«Ich hatte viele Erlebnisse in der Hirslen und hoffe, irgendwann wieder hier zu spielen.»



Reto Berra, Torwart HC Fribourg-Gottéron

Ein Stromausfall, den die Anwesenden mit Humor nahmen, setzte einen pünktlichen Schlussstrich unter die Pressekonferenz. Der 13-jährige Silas aus Hochfelden sagte im Anschluss, die wichtigste Lektion sei für ihn gewesen, auch in schwierigen Zeiten mental auf der Höhe zu bleiben und im Training vollen Einsatz zu zeigen. Ob Reto Berra für ihn ein Vorbild ist? Da muss er nicht lange überlegen: «Klar, er ist schliesslich einer von hier, der so viel erreicht hat!»

Die Vorbildrolle nimmt Berra gerne an, weil er nach wie vor eine starke Verbundenheit zu Bülach und dem Bülacher Nachwuchs empfindet. Der Swiss Ice Hockey Day sei für ihn darum auch keine Verpflichtung, sondern eine Freude gewesen: «Ich hatte viele Erlebnisse hier in der Hirslen und hoffe, irgendwann wieder hier zu spielen.» (Zürcher Unterländer)