Höremer Recyclingfirma zieht nach Weiach

In der Industriezone von Höri, auf dem Gelände der heutigen Auto Höri Gmbh herrscht reger Betrieb. Zwei Lieferwagen bringen gerade diverse Einzelteile vorbei. Felgen, Bremsscheiben, Katalysatoren gilt es zu entsorgen, die wertvollen Teile daraus werden gesammelt, sortiert und anschliessend an einen Grosshändler weiterverkauft. Das Unternehmen, welches von Nermin Alic zusammen mit seinem Vater Mustafa geleitet wird, verwertet von alten Reifen und Kabeln bis zu Batterien nahezu alle Autoteile wieder. Dafür ist man auch auf die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie der Thommen Group, die auch einen Standort in Regensdorf hat, angewiesen.

Obwohl die Familie Alic nur ein kleines Zahnrad in der Wertschöpfunskette von Recyclingwaren ist, hat sich das Geschäft mittlerweile so stark gewandelt, dass ein Umzug in eine grössere Anlage unabdingbar wird. Nun wollen sie nach Weiach ziehen und dort in einem ehemaligen Holzlager ein neues Recycling-Center aufbauen. Die Anlage ist derzeit im Aufbau und wird ab Sommer in Betrieb genommen.

In Europa gilt die Schweiz als Abfallsünderin: Über 700 Kilogramm Abfall verursacht jede Schweizerin und jeder Schweizer im Jahr. Gleichzeitig ist die Schweiz auch ganz vorne beim Recycling: Fast ein Drittel, ganze 217 Kilogramm pro Kopf, werden wiederverwertet. Der An- und Verkauf von Abfällen gilt dabei seit Jahren als lukratives Geschäft. Neben Altpapier und Glas sind vor allem elektronische Geräte und Metalle gefragt.

«Eisen ist heute fast wertlos»

«Der Recycling-Markt hat sich sehr verändert und ist auch sehr saisonal», erklärt Alic. «Früher bekam man zum Beispiel für Eisen sehr viel Geld. Heute ist es fast wertlos, weil es keine Abnehmer gibt.» Stattdessen müsse man sich diversifizieren und auf seltene Metalle oder Legierungen aus dem Bereich der Medizin setzen. Gerade Kupfer sei aufgrund seines Preises interessant. Mit speziellen Schneidemaschinen wird die Isolationsschicht aufgeschnitten und so das Metall aus den dicken Kabeln befreit. Autopneus, die sonst sehr gefragt sind, finden dagegen momentan keine Interessierten. Auf dem Gelände in Höri stapeln sich die Pneus mittlerweile fast haushoch. «Diese lagern wir, bis wir sie wieder verkaufen können», sagt Alic.

Das harte Geschäft mit dem Recycling wurde Alic sozusagen in die Wiege gelegt: «Bereits der Urgrossvater der Familie in Bosnien arbeitete auf diesem Gebiet», sagt er. In seiner Familie ist das Geschäft zur Tradition geworden. «Ich habe rund 3000 Verwandte in der ganzen Welt, von Deutschland bis nach Slowenien und sogar in den USA – alle arbeiten im Recycling.»

Aufräumen als Geschäft

«Wir räumen sozusagen die Schweiz auf», meint Neset Görgülü bei einem Spaziergang durch die Anlage. Görgülü, der seit drei Jahren jegliche administrativen Aufgaben in der Firma übernimmt, teilt die Ambitionen der Inhaberfamilie. «Unsere drei Angestellten produzieren jährlich rund 5000 Tonnen an wiederverwertbarem Material», sagt er. «Gemessen an der Grösse der Firma ist das enorm.» In Höri kommt das Unternehmen nun aber an seine Grenzen: Die knapp 1400 Quadratmeter reichen nicht mehr. In Weiach wird man auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern arbeiten. «In Höri können wir etwa drei Mulden aufstellen», erklärt Görgülü. «In Weiach wären es bis zu 20.»

Nicht nur der erhöhte Platzbedarf zieht die Familie Alic in die Industriezone von Weiach. Man wird noch feiner sortieren können und dank der lockeren Lärmvorschriften auch weniger eingeschränkt sein. «Sobald wir in Weiach sind, wollen wir uns zusätzliche Bewilligungen holen und unser Geschäft ausweiten», sagt Alic. Der Gemeinde habe man bereits angeboten, auch eine Sammelstelle für Papier und Holz einzurichten.