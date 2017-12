Höri mag sich Tempo 30 nicht leisten

Bettelnde Kinder

Kinderarbeit in Höri? Das vermutete ein Stimmberechtigter und reichte eine Anfrage nach Paragraph 51 des Gemeindegesetzes ein. Kürzlich, so der Bürger, hätten zwei verschüchterte Kinder an seiner Wohnungstüre geklingelt.Sie hätten im Auftrag der Schule Schoggitaler für Heimatschutz und Pro Natura verkaufen «müssen». Die Gemeinde solle dafür besorgt sein, dass keine bettelnden Kinder mehr durch Höris Strassen ziehen, so die Forderung des Mannes. Die Politische Gemeinde reichte die Anfrage an die Schulgemeinde weiter. In Höri würde kein Kind zum Betteln gezwungen, führte Schulpräsident Daniel Daldini (parteilos) in seiner Antwort aus. Nicht selten käme die Anregung, sich für eine gemeinnützige Aktion, wie etwa die Unicef-Sternenwoche oder den Talerverkauf zu engagieren, von den Kindern selbst. Solche Engagements würden in der Schule sorgfältig vorbereitet. So könnten die Kinder dabei unter anderem auch lernen, wie man gegenüber Erwachsenen auftritt. Und, so der Schulpräsident: «Kein Kind, das nicht will, muss bei solchen Verkaufsaktionenmitmachen.»