Hohe Haftstrafen im Mordfall Boppelsen

Heute findet vor dem Bülacher Bezirksgericht ein weiterer Verhandlungstag in jenem Fall statt, von dem die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer sagte: «Ich wüsste nicht, was noch schlimmer sein könnte als die hier vorliegende Tat.»

Es ist möglich, dass heute das Urteil mündlich eröffnet wird. Dieses war bereits Ende September erwartet worden. Doch dann kam es zu einer Verzögerung. Die Staatsanwältin verlangte für alle drei Beschuldigten lebenslange Freiheitsstrafen.

Staatsanwältin fordert Verwahrung

Der Haupttäter, der 2016 einen 25-jährigen Serben aus Bern und einen 36-jährigen Bülacher Fuhrunternehmer auf bestialische Weise folterte und mit einem Klebeband elend ersticken liess, sollte zusätzlich lebenslang verwahrt werden. Der Mann habe sich neben des mehrfachen Mordes unter anderem auch des mehrfach qualifizierten Raubes, des versuchten gewerbsmässigen Betrugs und der Störung des Totenfriedens schuldig gemacht, so die Staatsanwältin. Eine Verwahrung war beim ursprünglichen Psychiatrischen Gutachten noch kein Thema gewesen. Um ein Urteil fällen zu können, hatte das Gericht eine Ergänzung des Gutachtens in Auftrag gegeben.

Verteidiger fordern Freispruch vom Mordvorwurf

Der Anwalt des Haupttäters forderte eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren. Der Verteidiger der Ehefrau hielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren für ein gerechtes Strafmass. Die zweifache Mutter habe bloss zum Schutz der Familie gehandelt, die kriselnde Ehe retten und ihren Kindern die Scheidung der Eltern ersparen wollen. Der Anwalt des Komplizen hielt eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten für angemessen. Sein Mandant sei dem Haupttäter hörig gewesen. Er habe nicht damit rechnen können, dass dieser misshandeln und töten würde.