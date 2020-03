Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute: Ich habe Ferien und befinde mich in Marokko. Die schlechte: Ich befinde mich in Marokko. Und weiss – vorerst – nicht, wann ich zurückkehren kann.

War das vorhersehbar?

Als ich mich am 12. März mit dem Göttergatten im Gepäck in den Flieger setzte, war mir klar, dass es seltsame Zeiten sind. Der Kanton Zürich erliess gleichentags ein Besuchsverbot für Spitäler und Pflegeheime, der Bundesrat begrenzte Veranstaltungen auf 300 Personen. Bestätigte Fälle: 815. Ich hatte den Arbeits-Laptop und Medikamente für einen ganzen Monat dabei, «nur für den Fall» und im Glauben, nicht darauf zurückgreifen zu müssen. Wir gingen davon aus, am 22. März heimzukommen, und ich würde meine Arbeit im Home-Office aufnehmen.

Drei Tage nach unserer Ankunft strich die marokkanische Regierung sämtliche Flüge und Fähren nach Europa – als Sicherheitsmassnahme wegen der Pandemie. Seit Montagabend sind auch sämtliche Restaurants, Cafés, Hamams und Moscheen geschlossen. Man sagt mir, dass das niemand vorhersehen konnte.

Wir befinden uns in einem Aussenviertel von Kénitra, 45 Autominuten nördlich der Hauptstadt. Im Satellitenfernsehen vermischen sich die Nachrichten mit Seifenwerbung und Zombie- und Katastrophenfilmen. Ich vermute dahinter keinen Zufall. Auf der Strasse fällt das Wort «Corona» nonstop, aber noch reisst man Sprüche – so, wie die Schweiz es vor drei Wochen tat. Schutzmasken gibt es für nicht ganz drei Franken in einigen Apotheken. Die Regale in den Lebensmittelläden sind voll. Der Aufenthalt fühlt sich an wie eine Zeitreise.

Aus der Distanz kann ich mir den Luxus des Zweifels gönnen, ob all die Bilder real sind, die mich täglich aus der Schweiz erreichen. Die ausgestorbenen Quartiere und verlassenen Bahnhöfe, die leergefegten Läden fühlen sich erdrückend an. Wer hätte gedacht, dass der Flughafen Kloten so gespenstisch kalt anmuten könnte?

Es sind seltsame Zeiten. Ich werde noch herausfinden, wie sich Home-Office im Exil anfühlt. Update folgt.