Hommage an Heimat und Olivenbäume

Mit rund zwanzig Freunden und Nachbarn feierte am Donnerstagnachmittag das Künstlerpaar Gabriela Bergallo und Nicola Di Capua Vernissage. An der Hauswand, hinter der sich früher ein Kuhstall verbarg, prangt seit kurzem ein Wandgemälde, das die lieblichen Olivenhaie und das verschneite Dörfchen Bonefro (It), woher Nicola Di Capua stammt, zeigt.

In rund fünf Tagen brachte der 21-jährige Manuel Bergallo, Neffe von Gabriela Bergallo, das Gemälde an. Es ist eine Hommage an das Herkunftsdorf von Nicola Di Capua und es ist eine Hommage an die alten Olivenbäume. «Das Werk widerspiegelt das Zusammenspiel von Embrach und meiner Heimat», erläuterte Nicola Di Capua.

Geschenk an Embrach

Fünf Tage arbeitete Manuel Bergallo am Werk und kam dabei immer wieder mit Passanten ins Gespräch. «Die Menschen die vorbeigingen sprachen mich an und wir tauschten unsere Gedanken und Geschichten aus», sagte der junge Mann. Dies sei auch der tiefere Sinn dahinter: Geschichten erzählen, Gedanken teilen und einander kennenlernen.

«Das Werk widerspiegelt das Zusammenspiel von Embrach und meiner Heimat.»Nicola Di Capua, Künstler

Der junge Künstler, der als Musiker und Maler in Buenos Aires lebt, war selber noch nie im italienischen Dorf, als Vorlage dienten ihm Fotos. In einigen Wochen wird er zum ersten Mal das 1500-Seelen-Dorf besuchen und bei der Olivenernte mithelfen.

Mit wettefester Farbe die nicht ausbleichen wird, verschönerte der Künstler die bis anhin weisse Hauswand. Das Gemälde hat er mit goldenen Olivenzweigen umrahmt. Neben dem Eingang steht ein Olivenbaum, der daran erinnert, dass hinter der Fassade das italienische Öl abgefüllt wird. «Es war mir eine Freude das Gemälde für Gabriela und Nicola zu malen», sagte der Künstler, der die Wandmalerei als Geschenk an die Familie Di Capua betrachtet, aber auch für die Passanten und Einwohner von Embrach versteht.

Geschichten aus dem Dorf

An der Vernissage wurden reichlich Erinnerungen ausgetauscht, wie es früher an der Zürcherstrasse ausgesehen habe. Die alteingesessenen Nachbarn erinnerten sich der Geschichte, diejenigen die erst seit kurzer Zeit an der Zürcherstrasse leben, nahmen mit Neugier die Geschichten auf. Zum Beispiel als das Restaurant vis-à-vis noch gut besucht war, als Wagner, Küfer und andere Handwerker dort ihr Zuhause und ihre Existenz hatten. «Wir leben erst seit wenigen Wochen hier, haben aber schon Freundschaften geschlossen und schätzen dies sehr», meinte eine Neuzuzügerin. Geschichten gibt es viele, die Wandmalerei soll anregen, sie einander zu erzählen.

Rund 18 000 Autos schlängeln sich tagtäglich durch Embrach, Tausende Menschen passieren die Zürcherstrasse im Auto, dem Postauto oder zu Fuss. Wer sich ein wenig Kultur gönnen möchte, ist eingeladen beim Wandgemälde zu verweilen. Dies können auch die Nutzer des öffentlichen Verkehrs tun, liegt doch die Bushaltestelle Zürcherstrasse unmittelbar daneben.

