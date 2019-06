Hotel will Wanderer und Velofahrer anziehen

Plötzlich ging alles schnell. Am 11. April erhielt der Unternehmer Rolf Sallenbach einen Anruf, ob er Interesse habe das Hotel «sleep & stay» in Eglisau zu führen. Die dafür vorgesehene Person könne die Aufgabe nicht wahrnehmen. Er und seine Frau Jacqueline hatten nur wenig Zeit um darüber nachzudenken, denn in sechs Wochen sollte bereits Eröffnung sein. Kurzerhand sagte das Ehepaar zu und Jacqueline Sallenbach gab ihre langjährige Arbeitsstelle auf. Sie entschied sich das Hotel als Gastgeberin zu leiten. Rasch musste sie sich in der neuen Rolle einfinden. «Die vergangenen Wochen waren intensiv, erst vor einigen Tagen wurde zum Beispiel die Hotelwäsche angeliefert», sagt sie.

Selber einchecken

Rund 30 Gäste kamen am letzten Donnerstag zum Eröffnungsfest und Jacqueline Sallenbach führte sie durch die Räumlichkeiten, zeigte den Frühstücksraum und erklärte den Check-in Automaten. Die Gäste melden sich via Internet an, checken sich vor Ort selbständig ein und als Schlüssel dient eine Karte. Das Ganze funktioniere auch mit dem Smartphone.

Die Zimmer alle liegen von der Strasse abgewandt, sind hell und freundlich und diejenigen über dem Erdgeschoss verfügen über einen kleinen Balkon. Eindrucksvolle wandgrosse Fotos des Eglisauer Fotografen Jürg Alean dekorieren die Räume. So auch den Frühstücksraum. Von den 22 Schlafgemächern sind zwei mit Kühlschrank ausgerüstet für Langzeitaufenthalter.

««Persönliche Note»»

Im Gegensatz zu den Hotels internationaler Ketten ähnlicher Preisklasse hebt sich das Eglisauer Gästehaus durch eine persönliche Note hervor. Der Gast müsse sich keineswegs anonym fühlen. «Während der Frühstückszeit sind wir persönlich für die Gäste da», sagte Sallenbach. Zur persönlichen Note gehöre auch, dass Jacqueline und Rolf Sallenbach in Rafz leben und Besitzer Roland Meier sowie seine zwei Schwestern ebenfalls in der Gegend, und somit der Bevölkerung bekannt sind. Gedacht ist das Hotel für Familien- und Freuntschaftsbesuche. «Bei uns haben die Besucher eine preiswerte Wohngelegenheit, wenn sie auf mehrtägigen Besuch bei Verwandten und Freunden in Eglisau weilen», sagt die Gastgeberin. Die Schlafgelegenheit richte sich aber auch an Velofahrer, Wanderer und Menschen, die temporär in der Umgebung arbeiten.

Robust gebaute Fassade

Für die Betreiber ist es von Vorteil, dass täglich tausende Autos durch Eglisau fahren, denn das Hotel mit markantem Logo ist unübersehbar. «Der intensive Verkehr erforderte aber auch einen robusten Bau», erklärt Architekt Urs Schmidli. «Ein Hotelbetrieb stellt höhere Anforderungen an die Einrichtung, hier mussten wir zusätzlich auf die negativen Aspekte des Strassenverkehrs achten.» In der Tat, wenn die Zimmertüren geschlossen sind, ist kein Geräusch zu vernehmen.

Der Markt für ein Hotel ist in Eglisau vorhanden, ist Rolf Sallenbach überzeugt. Er verfügt über reichlich Hotel- und Gastronomieerfahrung . Das «sleep & stay» ist seine 18. Eröffnung. Das Ziel sei, das Haus durchschnittlich zu 80 Prozent zu belegen. (Zürcher Unterländer)