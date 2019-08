House- und Technobeats bis in die Morgenstunden

In zwei Wochen läuft Ausgabe neun des Zürich Openairs in Rümlang. Zurzeit sind zahlreiche Profis daran, die Infrastruktur für das grösste Musikfestival der Region aufzubauen. Gestern Freitag publizierten die Organisatoren auch den «Timetable», den Zeitplan der Auftritte. Am Mittwoch, 21. August, eröffnet die britische Rockband The Amazons die Hauptbühne; Hauptact des Tages werden die Chemical Brothers um 21.30 Uhr sein, danach geht es im Zelt und im «Dance Circus» weiter.

Am Donnerstag geht es mit der Zürcher Indie-Rockband Tim Freitag um 17 Uhr auf der Zeltbühne weiter, abends steht Calvin Harris ab 21.45 Uhr auf der Hauptbühne. Am Freitag und Samstag dürfte es für alle eine lange Nacht werden: Das DJ-Trio Swedish House Mafia beginnt seinen Auftritt erst am frühen Samstagmorgen um 00.45 Uhr, und Paul Kalkbrenner, Publikumsmagnet für den Samstag, startet am Sonntagmorgen um 00.30 Uhr. Davor rappt ab 22.15 Uhr der Amerikaner Macklemore auf der Hauptbühne.