Hüntwanger entscheiden über Anteilsscheine für die Türmliwiese

Die beiden anderen Geschäfte der Gemeindeversammlung

Baurecht für Nähmaschinen-Hersteller

Vor 10 Jahren hat die Gemeinde Hüntwangen im Gewerbegebiet Bauelenzelg, östlich des Bahnhofs, 3300 m2 Land an die Jentschmann AG veräussert. Auf dem Grundstück hat die Firma, die heute unter dem Namen JePro AG auftritt, eine Produktionshalle gebaut und stellt dort seither mit 25 Mitarbeitenden unter anderem Näh- und Strickmaschinen für die Textilindustrie (Grosshandel) her.



Mehr Land gefragt



Das Geschäft blüht – und die Anlage in Hüntwangen stösst gemäss Angaben der JePo an ihre Kapazitätsgrenzen. Jetzt möchte die Firma von der Gemeinde weiteres Land bekommen, um nordwestlich der bereits existierenden Halle zu expandieren.

Der Boden, der für diesen Ausbau in Frage kommt, ist derzeit in zwei Parzellen aufgeteilt: 721 m2 gehören heute JePro (Parzelle 1928), die übrigen 1656 m2 (Parzelle 2062) gehören der Gemeinde.



Der ausserordentlichen Gemeindeversammlung wird nun beantragt, die folgende Vorgehensweise zu genehmigen: Die Gemeinde erwirbt Parzelle 1928 zum Preis von knapp 290 000 Franken (400 Fr. pro m2). Sie wird dann mit der Parzelle 2062 zu einem 2377 m2 grossen Grundstück zusammengelegt (neue Parzelle 2159), das die Gemeinde dann im Baurecht an die JePro AG abtritt. Zur Diskussion stehen an der GV also einerseits der Kaufvertrag für Parzelle 1928 wie auch der Baurechtsvertrag.



Parzellen für den Kanton



In einem weiteren Geschäft geht es im wesentlichen um die Bereininung von einigermassen komplexen Besitzverhältnissen von Parzellen im Gebiet Breit. Ausgangslage dabei ist, dass der Kanton entgegen älteren Plänen beschlossen hat, das Hochwasserrückhaltebecken Breit an diesem Standort weiter zu betreiben. Als der Kanton 1992 mit der Gemeinde, dem Grundeigentümer Kieswerk Hüntwangen AG und zwei privaten Eigentümern einen entsprechenden (auf 25 Jahren befristeten) Vertrag abschloss, sah man das Becken als provisorischen Hochwasserentlastung an, die wieder abgebaut würde.

Weil dieser Rückbau nun nicht mehr vorgesehen ist, hatte der Kanton zudem angekündigt, zur Sicherstellung der Hochwasserentlastung die Grundeigentümer zu enteignen. Für letztere bedeutet das nicht zuletzt einen Verlust von Landwert, was den Verbindlichkeiten des Vertrags widerspricht. In Verhandlungen, die Gemeinde und Grundeigentümer erstritten hatten, wurde mit Tausch und Landabtretungen eine Lösung gefunden.



Die Gemeinde Hüntwangen tritt insgesamt rund 18 000 m2 für gut 160 000 Franken an den Kanton ab, und übernimmt gut 5000 m2. Mit einem Preis von 8,95 Franken pro m2 resultiert für die Gemeinde ein Verkaufsertrag von rund 114 000 Franken und ein Buchgewinn von gut 50 000 Franken.