Hunde jagen durch Wald und Feld

Wer am Wochenende im Wald ein wildes Jaulen und Bellen vernimmt, darf nicht erschrecken. Dann flitzen Hunde – alleine oder als kleines Rudel – über die Waldwege und ziehen ihre Besitzerinnen und Besitzer auf einem Gefährt hinter sich her. Das kann ein Wagen mit drei Rädern sein, aber ebenso gut ein Scooter oder ein Velo. Sogar eine Läuferin oder ein Läufer kann ein Hund im Schlepptau haben. Denn dies alles gehört zu einem Wagenrennen von Dog-Cart Thurgau.

11 Kilometer rennen

Erleben, wie die Huskys, Doggen und Königspudel losstürmen, kann man am Samstag und Sonntag am Waldrand zwischen Watt und dem zu Rümlang gehörenden Weiler Katzenrüti. Dort befindet sich das Start- und Zielgelände des Wagenrennens. 120 Gespanne sind angemeldet, wie Walti Schütz vom Verein Dog-Cart Thurgau auf Anfrage sagt. Die Hälfte sind Huskys, die anderen ganz unterschiedliche Rassen und Mischlinge. «Im Prinzip eignet sich jeder kräftige Hund für den Wagensport», sagt Schütz.

Die Rennstrecke beträgt 11 Kilometer und führt über Oberhasli, Niederhasli, Rümlang und zurück nach Watt. 270 Höhenmeter sind zu bewältigen. Nur kurze Abschnitte führen über Strassen und Wiesen, zum grössten Teil verläuft der Trail aber auf Waldwegen. Laut Ausschreibung von Dog-Cart Thurgau gilt die Strecke fahrtechnisch als leicht bis mässig anspruchsvoll. Gestartet wird an beiden Renntagen um 9 Uhr mit den grossen Gespannen, einem Wagen gezogen von zwei bis acht Hunden. Danach starten die Hunde einzeln oder zu zweit.

«In Weinfelden hatten wir schon Rennen mit 8000 Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass ganz so viele nach Watt kommen. Da wären wir etwas überfordert.»Walti Schütz, Dog-Cart Thurgau

Der Watter Walti Schütz ist Vorstandsmitglied bei Dog-Cart Thurgau und bringt das Rennen erstmals nach Regensdorf. Der Verein startete 1996 mit einem ersten Wagenrennen in Weinfelden. Noch heute finden regelmässig Rennen in Weinfelden statt, inzwischen aber auch in Thalheim im Kanton Aargau.

Die Veranstaltung in Regensdorf ist die erste, die der Verein in der Nähe von Zürich durchführt. Für massenweise Gäste sei man aber nicht vorbereitet, wie Schütz lachend sagt. «In Weinfelden hatten wir schon 8000. Ich hoffe aber nicht, dass ganz so viele nach Watt kommen. Da wären wir etwas überfordert.»

Organisator ist selber mit Hunden am Start

Walti Schütz organisiert das Rennen nicht nur, er ist mit seinen beiden Alaskan Huskys selber am Start und wird im Dreirad, einem sogenannten Trike, teilnehmen. Seine Liebe zu Huskys hat er vor Jahren entdeckt. «Meine Frau hatte als 20-Jährige Sibirische Huskys vom damaligen Weltmeister betreut. Unser erster Sibirischer Husky ist leider mit nicht mal vier Jahren gestorben.»

Streckenführung der Rennen vom Wochenende (Auf die Karte klicken, um Bild zu vergrössern)

Huskys seien wunderschöne Tiere, aber schwer erziehbar, warnt Schütz. «Sibirische Huskys sehen den Sinn von Sitz, Platz und Fuss nicht ein. An der Leine oder bei Fuss laufen, das geht nicht, sie wollen ziehen.» Die Hunde seien halt mehr aufs Überleben bei Kälte ausgerichtet. «Schaut man die Ranglisten bei Rennen an, sind auf den ersten Plätzen keine Huskys dabei. Sie geben nie als Maximum ihrer Leistungsfähigkeit, während andere Rassen bis zur Erschöpfung rennen.»

Vorsicht mit eigenem Hund

Wer mit dem eigenen Hund am Wochenende das Rennen verfolgen möchte, sollte laut Schütz einige Regeln beachten: etwa die Leinenpflicht oder den Sicherheitsabstand von sieben Metern zum Trail. Denn Hunde könnten die Gespanne sonst leicht ablenken. Wer gerne einen der teilnehmenden Hunde streicheln möchte, könne dies – nach vorgängigem Fragen des Hundehalters oder der Hundehalterin – ab 10.30 Uhr beim Startgelände tun. Dieses ist ab dem Restaurant Post in Watt signalisiert.