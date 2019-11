In den 1980er-Jahren sang die deutsche Punkband Extrabreit:

«Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt

schlagen alle Feuermelder ein.

Die Sirenen heulen,

alle Glocken läuten,

die Kinder fangen an zu schrein.

Tatü tataa, tatü tataa,

die Feuerwehr ist auch bald da.

Es brennt so gut,

bald sieht man nur noch Glut,

wo eben noch die Schule war.»

aus: Hurra, Hurra, die Schule brennt (1980)

Fast wäre es keinem aufgefallen, auch nicht auf der «ZU»-Redaktion: das kleine Mädchen, das links auf der Visualisierung schelmisch die Betrachterin angrinst. Der Entwurf stammt vom Zürcher Architekturbüro BS + EMI, das die Verantwortung für das Sekundarschulhaus Chliriet in Oberglatt übernommen hat. Erst am letzten Sonntag haben die Gemeinden Rümlang und Oberglatt ihr Ja zum Baukredit gegeben – aber weder der «ZU» noch die Schulgemeinde hatten das Mädchen in die Visualisierung gesetzt.

Hinter dem in die Visualisierung kopierten Foto steckt jedoch eine lange Geschichte – und der Griff zum 80er-Hit liegt nicht fern. Das Mädchen verleiht dem Schulhaus einen ungewollten Dreh, von dem weder das genannte Architekturbüro noch die Gemeinden gewusst haben.

Denn Zoe Roth, wie das Mädchen aus North Carolina (USA) richtig heisst, ist im Internet seit Jahren eine Legende. Unter dem Titel «Disaster Girl» ging die heute 19-Jährige viral und wurde zum «Meme».

Ein «Meme» ist laut der Encyclopædia Britannica ursprünglich eine Einheit kultureller Informationen, die über Imitation verbreitet wird. Der Begriff ist 1976 vom Evolutionsbiologen Richard Dawkins geprägt worden. Seit dem frühen 21. Jahrhundert bezeichnet «Meme» aber vor allem ein Internetphänomen, das über soziale Medien oder per E-Mail verschickt werden kann. Dabei handelt es sich zumeist um Bilder oder Videos, die «kulturelle Information» enthalten und von einzelnen Internetusern verändert

werden kann.

Zugegeben: An sich wäre dies noch keine Geschichte wert. Es ist jedoch gerade das «Disaster Girl», das dem Chliriet einen bemerkenswerten Hintergrund liefert. Denn so sieht das Originalbild aus:

Quelle: Knowyourmeme.com

Zu sehen ist also selbige Zoe Roth vor einem brennenden Gebäude. Variationen aus dem Internet zeigen das zwielichtige «Disaster Girl» vor mehr oder minder makabren Geschehnissen: vor dem Einschlag einer Atombombe, dem Untergang der Titanic, aber auch vor kleineren Unfällen wie dem Sturz aus einem Golfmobil. Sagen will es aber immer dasselbe: Wirklich unglücklich ist das Mädchen über die Geschehnisse nicht.

Darauf angesprochen, reagiert man im Büro von BS + EMI mit einem Lachen. Niemand habe gewusst, worum es sich bei dem Mädchen handle; aber es stimme, dass die Visualisierung so aus dem Architekturbüro verschickt wurde. Gestalterische Freiheit von Architektinnen und Architekten eben.

In der Sekundarschule weiss man hingegen vereinzelt Bescheid. Zum Beispiel Schulpräsident Ueli Haab, der bis vor einem Jahr in der Feuerwehr Rümlang tätig war. «Die Visualisierung haben wir im Juli vergangenes Jahr erhalten, und natürlich wurden wir bald darauf angesprochen, dass es sich beim Mädchen um ein Problemsymbol handelt», erzählt er. In Präsentationen und Plänen der Gemeinden wurde das «Disaster Girl» aufgrund dieses seltsamen Beigeschmacks seither abgeschnitten.

Schliesslich will ja niemand die Schule brennen sehen, wie die Punkband Extrabreit in den 1980ern dies bejubelte. Noch viel weniger angesichts der Tatsache, dass die Schule Chliriet erst noch gebaut werden muss – und vor dem tragischen Hintergrund, dass die Chliriethalle im Jahr 2013 tatsächlich brannte.