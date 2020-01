«Ich muss nicht immer einer Meinung sein mit dem Trainer»

Björn Lidström ist 44 Jahre alt und seit dieser Saison Assistenztrainer in Kloten. Geholt wurde er von seinem schwedischen Landsmann Per Hanberg, der beim EHC als Headcoach an der Bande steht. Das Duo funktioniert - Kloten ist souveränder Leader der Swissleague.

Im Videointerview erzählt Lidström über seine Aufgaben als Assistenztrainer, seine Firmen in Schweden, die er von hier aus kontrolliert und erklärt, warum es wichtig ist, nicht immer einer Meinung mit Freund und Headcoach Hanberg zu sein.