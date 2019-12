«Ich spreche kein Wort französisch»

Gerade mal 24-jährig ist er, der 1.80 Meter grosse Stürmer, der für den EHC Kloten Skorerpunkt um Skorerpunkt sammelt. Er ist nach dem Kanadier Eric Faille der beste Skorer der Unterländer.

Im Video-Interview erzählt Marc Marchon, woher der kanadisch klingende Name kommt, was er mit dem EHC Kloten erreichen möchte und wie sein Team am Samstag im Jura spielen muss, um im Spitzenkampf gegen Ajoie zu siegen.