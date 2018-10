«Ich spürte meine Hände nicht mehr»

Es ist kalt. Sehr kalt. Wegen des extrem warmen Sommers sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt aber mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Das muss ich auf die harte Tour erfahren. Schon als ich am Tag vor meinem Treffen mit Gemüsebauer Martin Schärer aus Oberweningen meine Wetter-App konsultierte, war mir klar: Das wird kein Zuckerschlecken. Vier Grad Celsius, Regen und Wind. Ich als Bürogummi verkrieche mich bei diesem Wetter normalerweise ins geheizte Zimmer auf der Redaktion.

Daraus wird leider nichts. «Wir müssen bei jedem Wetter aufs Feld gehen. Das Gemüse kommt nicht von selbst zu den Kunden», sagt Martin Schärer, als wir in der geheizten Küche Kaffee trinken. Seine Frau Andrea Katharina, die unter anderem für die Buchhaltung des Betriebs zuständig ist, fragt mich: «Bist du gut ausgerüstet?» Meine Antwort: «Ja, ich glaube schon.» Stiefel, Daunenjacke, Trainerhosen habe ich eingepackt. «Das ist zu wenig», meint sie und holt im Keller eine Regenjacke und -hosen. «Diese Sachen brauchst du, sonst bist du nachher völlig durchnässt.»

Ich ziehe mich um. Nun gibt es kein Zurück mehr. Traktor mitsamt Anhänger stehen bereit. «Unsere Felder sind gleich ennet der Strasse.» Ich setze mich auf eine der Kisten, die im Anhänger liegen, ehe die rund dreiminütige Fahrt startet. Mit an Bord sind auch drei Frauen, ebenfalls dick eingepackt. Sie sprechen gebrochen Deutsch. Auf dem Gemüsebau von Martin Schärer arbeiten zurzeit zwölf Leute. «Die meisten von ihnen sind Ausländer. Jetzt gerade arbeiten zum Beispiel mehrere Personen aus Rumänien bei mir.» Unter den Angestellten würden sich aber auch Leute befinden, die beim RAV angemeldet sind. «Einer von ihnen wird nicht mehr lange bei mir arbeiten, er beginnt bald eine Lehre.» Für Schärer nicht weiter schlimm. Die Erntesaison geht nämlich dem Ende entgegen.

Auf dem Feld angekommen, machen wir uns direkt an die Arbeit. Die Rollen sind klar verteilt. Der Gemüsebauer steuert die Maschine, die den Salat vom Boden wegschneidet. Per Förderband gelangt das Gemüse danach zu Station 1, wo zwei der Frauen die faulen Blätter aussortieren. Bei Station 2 wird der Salat vom Förderband in die bereitstehenden Kisten gepackt. Und das ist dann meine Aufgabe. Volle Kiste auf den Boden legen, leere Kiste bereitstellen. Ich finde den Rhythmus relativ schnell. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Mir wurde schon oft vorgeworfen, dass ich handwerklich eine Null bin. Aber ich schaffe es auch immer wieder, meine Kritiker eines Besseren zu belehren.

Natürlich habe ich nicht gerade die schwierigste Aufgabe gezogen. Aber auch die einfachen Arbeiten sollen gut ausgeführt sein. Dennoch ist es imponierend, die drei Frauen bei der Arbeit zu beobachten. Was für mich Qualen sind, ist für sie Alltag. Die Arbeit auf dem Feld ist ein Knochenjob, der meines Erachtens viel zu wenig gewürdigt wird. Die Frauen tragen Gummihandschuhe, Martin Schärer und ich arbeiten mit entblössten Händen. Bei Nässe und Wind ist das beinahe unerträglich. So unerträglich, dass der Gemüsebauer vorerst darauf verzichtet, auch noch Spinat zu schneiden. «Bei diesen Bedingungen bringt es nichts.» Trotzdem: Kälte sei noch immer angenehmer als Hitze.

Martin Schärer musste dieses Jahr viele Überstunden leisten: «Beim Unwetter Ende Mai erlitten wir leider einen Totalschaden.» (Zürcher Unterländer)