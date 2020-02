«Ich war bereits als Kind EHC-Fan und ging oft ins Stadion»

Fabian Ganz ist in Embrach aufgewachsen und ging schon als Kind zu den Spielen des EHC Kloten. Nun spielt er selbst für den Hockeyclub und möchte mit ihm hoch hinaus. Schafft er mit seinem Team den Aufstieg in die National League, wäre es das erste Mal, dass er in der obersten Spielklasse zum Einsatz kommen würde.

Im Videointerview erzählt der 30-Jährige, warum der EHC als Qualifikationssieger in die Playoffs starten wird - noch verbleiben zwei Spiele. Zudem verrät er, in welchem Beruf er nach seiner Eishockey-Karriere durchstarten möchte.