«Ich war ein richtiges Wirtshauskind»

Gelassen steht er am Herd im Restaurant Traube, richtet den Menüsalat an, schneidet danach Melonenstücke und Orangenscheiben, um den Hauptgang liebevoll zu dekorieren. Stefan Zotter kocht gern – das sieht man ihm an. «Ich würde diesen Beruf wiederergreifen», sagt er und gesteht, dass er ursprünglich Maurer werden wollte. «Doch im Winter in der Kälte zu arbeiten, hat mir nicht so richtig gefallen.» So wurde ihm schnell klar, dass er in die Fussstapfen seiner Mutter treten würde. «Meine Mutter war Wirtin und ich ein richtiges Wirtshauskind», erzählt er schalkhaft.

Von Flims Dorf, wo Stefan Zotter aufgewachsen ist, zog es ihn nach der Lehre nach Gottlieben an den Bodensee, später nach Weggis, Bellinzona, Davos und Ascona. «Man nimmt von überall etwas mit und macht seinen eigenen Stil daraus.»

28 Jahre lang blieb der leidenschaftliche Koch und Küchenchef dem Tessin treu. «Dort geht alles ein bisschen langsamer und cooler vonstatten als in der Deutschschweiz.» Der Tessin sei für ihn eine zweite Heimat. Immer wieder mischen sich denn auch ein paar italienische Ausdrücke in seine Sprache.

Unangemeldete Testesser

Zotter erzählt von seiner Zeit als Küchenchef im «Albergo Colmanicchio» in Cardada bei Locarno. Damals sei es darum gegangen, bei «Best of Swiss Gastro» mitzumachen. Nach einem unangemeldeten Besuch von Testessern wurde das Restaurant zum Wettbewerb zugelassen. Anschliessend durften alle Gäste während drei Monaten die Qualität der Speisen bewerten. Gegen eine Konkurrenz von rund 200 Teilnehmern erzielte er mit seinem Team den ersten Rang in der Kategorie «Activity» und gehörte somit zu den Gewinnern der «Best of Swiss Gastro Award Night 2014». Dieser Preis habe ihn mit Stolz erfüllt. «Keiner hat gedacht, dass ich mit meinem Team gewinne, doch ich habe immer an mich geglaubt.»

Erfolgreich mit Whisky-Haxe

Zwei Jahre später wurden er und sein Team angefragt, ob sie bei «Mini Beiz, dini Beiz» mitmachen würden. Auch hier war Stefan Zotter – ausgebildeter Lehrmeister und zugleich Lehrmeister für Behinderte – erfolgreich und erzielte den zweiten Platz mit seinem Herbstsalat mit Pilzen und der Whisky-Haxe vom Smoker mit Safranrisotto. «Die Haxe wurde 16 Stunden bei zirca 100 Grad geschmort, bis sie fast vom Knochen fiel», erzählt er. Die Aufnahme für die Fernsehsendung sei eine gute Erfahrung gewesen. Trotzdem würde er nicht mehr mitmachen. «Zwölf Stunden lang wurde ich nonstop von drei Kameras gefilmt. Das war sehr anstrengend.»

Nun ist der Weltenbummler, der fürs Leben gern reist und taucht, in Glattfelden gestrandet. Auf Facebook sei die Stelle in der «Traube» ausgeschrieben gewesen. Weil der damalige Koch krank war, durfte Zotter sich gleich am ersten Abend beweisen, indem er kurzfristig einsprang. Dann hiess es, während der Fasnachtszeit drei Wochen lang Probe zu kochen. «Für mich war klar – wenn ich mit meinen beiden Chefinnen nach der Fasnacht so weiter lachen kann, dann bleibe ich.»

Stressresistenter Koch

Die Gastgeberinnen Susann und deren Tochter Sarah Graf sind mehr als glücklich, den Spitzenkoch engagiert zu haben. «Stefan Zotter ist stressresistent, gewissenhaft, fröhlich, aber auch perfektionistisch und impulsiv. Da tönt es halt auch mal etwas lauter aus der Küche.»

Ihm gefällt es im überschaubaren Dorf. «Ich möchte zeigen, dass man auch in einer Dorfbeiz auf hohem Niveau zu fairen Preisen kochen kann.» Das Lieblingsmenü des geschiedenen Vaters einer 18-jährigen Tochter tönt bescheiden – Appenzeller Käse, Cervelat und Brot. Für eine neue Liebe würde der Single allerdings tief in die Trickkiste greifen. «Ein feines Stück Fleisch aus dem Smoker an einer Balsamico-/Rotweinsauce, dazu ein Erdbeerrisotto, Kartoffeln im Filoteig mit einer schönen Gemüsegarnitur und zum Dessert ein Tiramisu.» Sehr viel Tessin, ein Hauch Bündnerland, eine Prise Zürcher Unterland. (Zürcher Unterländer)