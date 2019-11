Herr Ehrler, mit 21 Jahren sind Sie alleine nach Wien gezogen. Das muss ein grosser Schritt gewesen sein.

Gérôme Ehrler: Als ich nach Wien gezogen bin, stellte ich fest, dass ich trotz Schulzeit und Bankausbildung absolut keine Ahnung hatte, wie ich als Selbstständiger zu Geld kommen konnte. Die Finanzen stellten anfangs die grösste Hürde dar. Lustigerweise kann ich rückblickend sagen, dass ich in Österreich mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert war wie in der Schweiz. Ich hatte dieselben Themen zu bewältigen und es fielen mir dieselben Dinge leicht.

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre Entscheidung reagiert?

Ich sag es mal so: Ich bin das vierte Kind. Beim ersten Kind hatten meine Eltern Panik, weil es auf die gegenüberliegende Strassenseite zogen. Beim zweiten Kind hatten sie Panik, weil es ans andere Ende des Dorfes gezogen ist. Beim dritten Kind hatten sie nur noch Panik, weil es in die nächste Stadt gezogen ist. Und beim vierten Kind, das in ein anderes Land zieht, heisst es nur noch – und ich zitiere meinen Papa: «Mit Verlusten musst du rechnen.»

Das klingt aber gar leichtfertig.

Nein, Spass beiseite. Es hat mich Überwindung gekostet, es meiner Familie und den engsten Freunden mitzuteilen. Meine Eltern haben keine Freudensprünge gemacht. Schlussendlich haben sie mich jedoch dazu ermutigt, meinen Weg zu gehen.

Warum haben Sie Ihre Stelle als Bankangestellter gekündigt und sind ins ungewisse Schauspielbusiness eingestiegen?

Bereits mit 14 Jahren wollte ich es nicht wahrhaben, dass ich gezwungen sein soll, einer Arbeit nachzugehen, die mir keinen Spass macht. Ich hatte die Hoffnung auf einen Beruf, den ich mit Begeisterung ausüben kann und ich mich nicht jeden Montag schon auf die Pension freue.

Was hat Ihnen im Alltag auf der Bank gefehlt, das Sie als Schauspieler ausleben können?

Als ich die Bank verliess, ging ich davon aus, dass es zwei komplett unterschiedliche Berufe sind. Je länger ich im Schauspielberuf bin, desto mehr Parallelen entdecke ich zwischen beiden Bereichen. Aber ja, ich war im alten Beruf unglücklich. Der «Auslauf» hat mir gefehlt, sprich die körperliche Aktivität und die Kreativität.

Wie sieht Ihr Alltag an der Schauspielschule aus?

Wir studieren zusammen mit Dozenten und Regisseurinnen Szenen und Monologe ein. Zudem haben wir viel Sprechunterricht, Gesang, Bewegungsunterricht, Theatergeschichte und Projekte in Zusammenarbeit mit Wiener Bühnen. Ab dem dritten Jahr gibt es die Möglichkeit an Castings für Projekte auch ausserhalb der Universität teilzunehmen. Daher kann ich aktuell am Wiener Burgtheater spielen, womit ein grosser Traum für mich in Erfüllung geht.

Warum wollten Sie nicht hier in der Schweiz ein Schauspielstudium absolvieren?

Insgesamt habe ich über 24 erfolglose Vorsprechen im deutschsprachigen Raum gehabt, unter anderem auch in Zürich und in Bern. Danach kam mir die Idee, ohne Job, ohne Studienplatz, ohne Wohnung und mit allem Geld, das ich hatte, nach Wien zu ziehen. Kaum hatte ich diesen Entschluss gefasst, hat es dann auch mit einer Schauspielschule in Wien geklappt. Zudem war der Wunsch da, Neuland zu entdecken.

Um was geht es bei Ihrem Kabarettprogramm «Grüezi Österreich»?

Mein Programm handelt von meinem Weg vom Bankangestellten zum Schauspieler in Wien. Es handelt von den Höhen und Tiefen, die so eine Abenteuerreise mit sich bringt. Es soll zeigen, warum es sich lohnt, seiner inneren Stimme zu folgen, obwohl es im ersten Moment für den Verstand keinen Sinn macht. Es soll den Zuschauern und Zuschauerinnen Mut machen, ihren Träumen nachzugehen. Zudem erzähle ich von den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der beiden Nachbarstaaten. Das Ganze ist verpackt mit Witz und Poesie.

Der Weg vom Bankangestellten zum Schauspieler - ein bunter Mix aus Kabarett, Poesie und Anekdoten.

Wie haben Sie Ihr eigenes Soloprogramm auf die Beine gestellt?

Seit meiner Bankausbildung sammelte ich Gedanken, Ideen und Witze, die mir während des Alltags begegneten. 2017 fasste ich zum ersten Mal für den Fidelio-Wettbewerb in Wien einige Gedanken in einem achtminütigen Kurzkabarett zusammen, mit dem ich den Wettbewerb gewann. Als ich dies in sozialen Medien kommunizierte, kamen die ersten Anfragen, wann ich es denn in der Schweiz aufführen würde. So entstand die Idee ein abendfüllendes Programm zu schreiben. Dank der grossen Nachfrage und ausverkauften Vorstellungen ist das Projekt «Grüezi Österreich» enorm gewachsen.

Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Niemals hätte ich damit gerechnet, dass es solche Dimensionen annehmen würde. Gleichzeitig freut mich das so sehr, und ich bin dankbar, dass ich bisher so viele Menschen zum Lachen, Weinen und Nachdenken bringen durfte.

Wie sieht ihr jetziges Leben im Vergleich zum vorherigen Leben aus?

Kreativer, erfüllter, abwechslungsreicher, aufregender, verrückter, bewegter, stiller.

Was sind Ihre Zukunftspläne?

Ich freue mich unglaublich auf die weiteren Aufführungen. Ausserdem bin ich sehr gespannt auf die Premiere am Burgtheater und werde die nächsten zwei Jahre weiterhin versuchen, möglichst viel von meiner Schauspielschule mitzunehmen.

Was empfehlen sie anderen Menschen, wenn es darum geht, die eigenen Träume zu verwirklichen?

Eigentlich ist es so einfach: Suche dir Menschen, die bereits da sind, wo du hin willst. Dann frage sie, wie sie da hingekommen sind, und gehe den genau gleichen Weg. Träume gross und mach den ersten Schritt

Mehr Infos unter: www.gerome-ehrler.com