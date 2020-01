«Ich würde alles noch einmal genauso machen»

Genau 700 Spiele hat Romano Lemm derzeit für die Farben des EHC Kloten absolviert. Bleibt der Stürmer gesund und ohne Verletzung, knackt er den bisherigen Rekord von 706 Spielen, gehalten von Goalie-Legende Reto Pavoni, anfangs Februar.

Ein kleiner Abstecher zum HC Lugano - sonst hat Lemm dem EHC die Treue gehalten. Im Videointerview spricht der 35-Jährige über die Karriere nach der Karriere, seine schönsten Momente in Kloten und darüber, was er ab kommenden Frühling am meisten vermissen wird.