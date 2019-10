Ihre Herzen schlagen für alte Töffs

Mit einem Crowdfunding möchten die zwei Schwestern Isabelle und Helene Blumer aus Otelfingen ein Zusammentreffen von Fans von Velosolex ermöglichen. Dieses wieder in Mode gekommene Kultobjekt findet in der Schweiz immer mehr Anhängerinnen und Anhänger. Vom 19. bis zum 21. Juni 2020 veranstalten die beiden Furttalerinnen den ersten internationalen Velosolex-Event der Schweiz in Münchenbuchsee bei Bern. «Wir hoffen, dass sich bis zu 350 Velo-solex-Fahrerinnen und -Fahrer einfinden werden», sagt Isabelle Blumer, die zusammen mit ihrer Schwester und zwei weiteren Fans des ursprünglich in Frankreich entwickelten Mofas den Verein Velosolex Schweiz gegründet hat.

Am Anfang war die Liebe

Die Faszination für die kultigen motorisierten Zweiräder geht auf Vater Hans Blumer zurück. Vor fast zehn Jahren hat dieser ein in die Jahre gekommenes Velosolex auseinandergebaut und es mit viel Hingabe zum Detail restauriert. Die wochenlange Arbeit nahm er indes nicht nur zum eigenen Vergnügen auf sich, sondern vor allem aus Liebe zu seiner Frau. «Wir waren beide anwesend, als er unserer Mutter zum Geburtstag diese wunderbare Überraschung präsentierte», erzählt Isabelle Blumer. In diesem Moment sei der Funke auf die Schwestern übergesprungen, und auch sie wurden vom Velosolex-Virus befallen. Es dauerte nicht lange, und Isabelle Blumer ersteigerte im Internet ihr erstes Velosolex und restaurierte es zusammen mit ihrem Vater.

Ein F4-Kinder-Solex wartet darauf, vollständig restauriert zu werden. Foto: Leo Wyden

Auch nach dem Tod des Vaters lebt das gemeinsame Hobby weiter. Nächstes Jahr soll es im ersten internationalen Velosolex-Event gipfeln. Höhepunkt des dreitägigen Treffens wird die 70 Kilometer lange Ausfahrt am Samstag sein. Aber auch das gesellige Zusammensein und die neuen Kontakte mit Liebhabern der motorisierten Schmuckstücke werden zelebriert.

Bei Hipstern beliebt

Grob lassen sich die Teilnehmenden in zwei Gruppen einteilen. Die Mechaniker und Bastler verfügen über ein grosses handwerkliches Know-how und kennen ihr Velosolex bis zur letzten Schraube. Beruflich sind sie häufig Mechaniker, Techniker oder Ingenieure. Sie verbringen ihre Samstage gerne auf kalten Garagenböden und fühlen sich am wohlsten mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Dann gibt es die Nostalgiker. Sie kennen sich mit der Mechanik ihres Velosolex weniger gut aus. Selbstständig einen verstopften Luftfilter zu wechseln, übersteigt bei ihnen meist das technische Können. Doch sie sind nicht minder begeistert von ihrem Gefährt. Auch der eine oder andere Hipster wurde schon mit einem Velosolex gesichtet. Ihr beruflicher Hintergrund lässt sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, es finden sich unter ihnen Architekten, Chirurgen, Künstler, Piloten und viele mehr.

Einmaliges Fahrgefühl

Einmal auf einem Velosolex sitzend und in Fahrt gekommen – die Höchstgeschwindigkeit beträgt übrigens je nach Modell zwischen 25 und 35 Kilometer pro Stunde –, sei das Fahrgefühl folgenderweise zu beschreiben, sagt Helene Blumer: «Es löderlet und stinkt manchmal ein wenig, und durch die Langsamkeit kommt ein ganz anderes Fahrgefühl auf.» Ihre Schwester Isabelle stimmt ihr zu und ergänzt, dass ihr manchmal das Herz vor Freude schneller schlage, wenn sie und ihr Velosolex so richtig in Fahrt gekommen sind. Das wichtigste Utensil sei die Notfallbox, die auf jede Fahrt mitkomme. In dieser ausgedienten Guetslidose befinden sich unter anderem Blumendraht zum Befestigen und Schrauben aller Formen und Grössen, um für den Fall aller Fälle gewappnet zu sein.

Die Reservekanister kommen mit auf die Fahrt. Foto: Leo Wyden

Um ihre erste Finanzierungsschwelle von 3500 Franken zu erreichen und den Anlass durchführen zu können, haben die beiden Schwestern Zeit bis Mitte November. Auf der Website www.lokalhelden.ch/velosolex-2020 können seit Anfang Oktober Sympathisanten und Gönner einen Betrag spenden. Die Plattform ermöglicht es Menschen mit besonderen Ideen und Projekten, auf Sponsorensuche zu gehen. «Wir haben bereits ein Drittel des Betrags zusammen», erklärt Isabelle Blumer, die dem Verein als Präsidentin vorsteht.

«Es löderlet und stinkt manchmal ein wenig, und durch die Langsamkeit kommt ein ganz anderes Fahrgefühl auf.»Helene Blumer

Der Grund für diesen Aufruf im Internet liegt darin, dass die Schwestern den Teilnehmern des Events eine erschwingliche Teilnahmegebühr anbieten möchten. In verschiedenen Preiskategorien können die Besucher wahlweise Ein-, Zwei- oder Dreitagespässe buchen. Erreicht das Projekt über 9000 Franken, ist das Unterfangen nicht nur in trockenen Tüchern, sondern es sind auch eine Festwirtschaft und ein grösseres Rahmenprogramm möglich.

Wer über 25 Franken spendet, bekommt je nach Betrag ein sogenanntes Merci per Post zugestellt. Ab 200 Franken winkt ein selbst gemaltes Velosolex-Bild. Die Künstlerin ist die Präsidentin selbst. Vor ihrer Berufung als Primarlehrerin hat sie in Zürich nämlich Kunst studiert.