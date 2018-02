Wo die grössten Abfallsünden schlummern

Über einen Kilometer zieht sich das grösste belastete Gebiet da­hin­. Wer zwischen Bassersdorf und Dietlikon auf dem Weg nach Wallisellen der Zürich­strasse folgt, erkennt heute nichts besonders Auffälliges. Doch beidseits der Kantonsstrasse liegt hier ein Gemisch von allerlei Abfällen vergraben, die den grössten Teil des Gebiets zur roten Zone machen im kantonalen Kataster der belasteten Standorte (KbS).

Unter dem Boden schlummern wahre Müllberge, was nicht weiter auffällt, weil das heutige Terrain auf dem betroffenen Areal nur wenig ansteigt.

Heute schön kaschiert, liegen hier (rotes Areal, Quelle: Google Maps) 1 335 000 Kubikmeter Abfälle im Boden. Foto: Google Maps

Das wahre Ausmass zeigt sich erst, wenn man die Datenblätter aus dem entsprechenden Katasterplan des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) studiert. Allein im roten­ Gebiet liegt auf 180 000 Quadratmetern Fläche, was 25 Fifa-Norm-Fussballfeldern entspricht, ein Abfallvolumen von 825 000 Kubikmetern. Das bedeutet wiederum, dass hier im Boden der ehemaligen Kies­gruben achtmal eine Klotener Eishalle vollgefüllt mit Altlasten vergraben liegt. Wie es einst im Gebiet Rütenen, Gubel, Schä­ren­acher, Chirch­ächer und Klimm ausgesehen haben muss, ist ­heute fast nicht mehr vorstellbar. Behilflich sind hier alte Flugaufnahmen aus dem Sommer 1955, die heute im Bildarchiv der ETH online zu finden sind.

Welche riesigen Löcher bis 1982 aufgefüllt wurden, zeigt ein Bild von 1955, als hier noch eine offene Grube bestand. Foto: ETH-Bildarchiv

«Natürlich müsste man …»

«Natürlich müsste man da ir­gend­wann mal sanieren, falls das Wasser und die Gesundheit gefährdet wären», sagt der Dietliker Bauvorsteher Philipp Flach (SP). Der 48-jährige Politiker ist im Dorf aufgewachsen und mag sich gut an die Gruben erinnern. Darin sei wohl viel «unproblematisches Material» abgelagert worden, schätzt er. In dieser Bemerkung spiegelt sich die Hoffnung, möglichst keine aufwändigen Sanierungen vornehmen zu müssen. Denn das könnte teuer werden.

Gemäss Awel waren bis 1982 Abfälle hergekarrt worden. Dar­un­ter ein grösserer Anteil Haushaltkehricht, aber auch Klärschlamme, Schlacke, Bauschutt, Industrie- und Gewerbemüll sowie­ Aushubmaterial mit bis zu 50 Prozent Fremdstoffen drin. Das Areal birgt das grösste Abfallvolumen und als rot gelistete Zone im KbS ist es vom Awel als «überwachungs- und sanierungsbedürftig» eingestuft. «Auf eine aktive Sanierung kann verzichtet werden», heisst es nun seitens der kantonalen Behörden auf Anfrage­. Das ist nicht überall so. In Neerach hat die Behörde zuletzt­ angeordnet, dass schwermetallhaltige Schlacke aus dem Aluminiumrecyclingwerk der Refonda (später Alu­suisse) wieder ausgegraben und korrekt entsorgt werden muss.

Währenddessen wird das Gebiet in Dietlikon weiter im Auge behalten, besonders die Grundwassergefährdung. Die Empfindlichkeit diesbezüglich stuft das Awel nämlich als «sehr hoch» ein. Deshalb wird auch weiterhin überwacht, wie stark sich Giftstoffe im Grundwasser bemerkbar machen. So lange sich die nachgewiesene Verschmutzung aber innerhalb der Grenzwerte bewegt und stabil bleibt, dürfte das üble Erbe weiterhin im Boden bleiben. Die Kosten für die künftige Überwachung – und falls irgend­wann doch nötig für eine Sanierung – tragen die Gemeinde Dietlikon, die Stadt Zürich, die hier viel Kehricht ablagern liess, sowie als Grundbesitzerin die Firma Kibag, welche hier einst Kies abgebaut und die Gruben betrie­ben hatte.

In Kloten stinkts noch immer

Wer im Klotener Hombergwald spaziert, dem sticht früher oder später eine üble Duftnote in die Nase. Gärig-herb riecht es und ähnelt jenem Geruch, der in der Nähe von Kompostieranlagen aufsteigt. Ausser einem langen Zaun ist jedoch nichts Auffälliges auszumachen. Doch da das Waldgesetz Einzäunungen ausser bei Aufforstungen generell verbietet, scheint hier tatsächlich etwas faul zu sein. Denn hier geht es weit und breit ganz offensichtlich nicht um Aufforstung. Wo der sprichwörtliche Hund – und noch viel mehr als dieser – begraben liegt, zeigt sich bald. Alle paar Meter stehen Warntafeln hinter dem Zaun mit dem Hinweis «Betreten verboten» und «Deponie Homberg». Die Schrift ist auf manchen Schildern kaum mehr zu lesen, so verwittert sind die Tafeln.

«Im Dezember des vergangenen Jahres wurde die Abfall­zu­fuhr zur Grube eingestellt, da die auftretenden Gerüche zu massiven Klagen der Bevölkerung Anlass gaben.» So berichtete die «Neue Zürcher Zeitung» am 14. Juli 1987 unter dem Titel «Problematische Deponie in Kloten».

Seit Jahren ein Gasproblem

Es zeigt sich, dass schon seit Jahrzehnten Methangas aus der Deponie strömt. Die abgelagerte Abfallmenge (500 000 Kubikmeter) entspricht dem fünffachen Volumen der Eishalle des EHC Kloten am anderen Ende der Stadt.

Das Methan ist schädlicher als das verpönte CO2 und gilt als echter Klimakiller, der auch die Ozonschicht angreift. Das Gas sollte möglichst nicht ungehindert entweichen. Das wusste man schon zu Beginn der 90er-Jahre. Die NZZ schrieb schon damals: «Eine Sanierung dieses Gefahrenherdes ist dringend.» Die Stadt als Grundeigentümerin sprach mehrere Hunderttausend Franken und suchte mit dem Kanton nach Lösungen des Problems. Doch das Gasproblem wurde lange nicht behoben. Erst seit 2011 wird Methan im Hombergwald möglichst gut aufgefangen und gezielt abgefackelt. Aber der stechende Geruch in der Nase weist darauf hin, dass es offensichtlich nicht gelingt, das ganze Gas gezielt aufzufangen.

Es stammt vom Kehricht, der heute noch vor sich hin rottet und gärt. Ausserdem sind in dieser Deponie auch Brandschutt, Schlamme aus Belagsaufbereitungen, Pneus, Alteisen, Aushub mit Fremdstoffen und asbest­haltige Bauabfälle sowie Dämmmaterial ausgekippt worden. Was sonst noch alles im Untergrund liegt, ist nicht genau bekannt. Bis 1980 sei hier im Wald zwischen Kloten und Winkel ungeordnet Müll in jener alten Kiesgrube abgelagert worden, berichtete die Presse schon vor über 30 Jahren. Zuweilen habe man den Abfall angezündet, was Schwelbrände verursachte und beissenden Gestank in die nahen Quartiere trug, ist nachzulesen.

«Da stehen einem die Haare zu Berge», seufzt Stadträtin ­Priska Seiler Graf (SP), die sich zwar noch an die offene Deponie er­in­nern kann, aber nicht mehr genau, wie es dort ausgesehen hat. Anders ihr Kollege, Klotens Stadtpräsident René Huber (SVP). «Als Kind war ich manchmal dort und habe zugeschaut, was die Last­wagen so ausgekippt haben.» Auch an die Brände und den immensen Gestank erinnert er sich. Einen Zaun gabs lange nicht, das Areal war frei zugänglich. Er habe auch schon mal eine Schallplatte aus der Grube stibitzt, die im Klote­ner Wald in grossen Mengen billig entsorgt wurden. Huber sagt: «Die Deponie hat niemanden gross gestört damals.»

Er ist sich aber bewusst, dass die anhaltende Gasentwicklung kein gutes Zeichen ist. «Das ist nicht gesund.» Selbiges sagt auch ein Unter­suchungsbericht, der sogar von einer ernsthaften Gesundheitsgefährdung ausgeht, wenn man unmittelbar bei der Deponie auf dem Waldboden liegend übernachten würde. Andererseits stieg die Verschmutzung des Wassers offenbar nie über die Grenzwerte, die ein schnelles Handeln verlangt hätten, gibt der Stapi zu bedenken. Doch dem Vernehmen nach bereitet man sich in Kloten dennoch auf eine Sanierung der Deponie Homberg vor.

Jagdschiessanlage muss weg

Bereits absehbar ist, dass ein ande­rer roter Fleck bei Embrach, bald wirklich wegkommt. Dabei handelt es sich um die Jagdschiessanlage Au, wo Waidmänner seit 1965 ihre Schiesstauglichkeit unter Beweis stellen müssen. Entsprechend ist das Gebiet an der Töss gemäss Awel weiträumig mit Blei, Zink, Kupfer, Antimon und Zünderchemikalien durchsetzt. Bereits 2013 beschloss der Kantonsrat, diese Anlage aufzuheben und in Bülach Ersatz dafür zu schaffen. In Embrach laufe die Planung zur Ausschreibung der Sanierungsarbeiten, teilt das Awel nun mit. Klar ist, dass nach Umweltschutz­gesetz ab 2020 kein Abfall mehr dort abgelagert werden darf. Dann beginnt das grosse Saubermachen. (Zürcher Unterländer)