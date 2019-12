Im Bezirk Bülach schraubt keine Gemeinde an ihrem Steuerfuss

Grob gerechnet haben die gut 240000 Unterländer zusammen ein Einkommen von rund 8,6 Milliarden – und ein gemeinsames Vermögen von 41,6 Milliarden Franken. Das müssen sie entsprechend versteuern. Nimmt man für jeden Steuerpflichtigen den Grundtarif (Ledige) an, so wären dafür im kommenden Jahr 925 Millionen Franken an Staats- und Gemeindesteuern zu entrichten.

Inzwischen sind sämtliche kommunalen Budgets 2020 durch die jeweiligen Gemeindeversammlungen beziehungsweise die Gemeinderatssitzungen abgesegnet. Als Fazit lässt sich feststellen: Die Steuerfüsse der Region bewegen sich weiterhin in einer Bandbreite von über 50 Prozentpunkten; von den 76 Prozent, die in den öfter mal als «Steuerparadiese» bezeichneten Dörfern Neerach und Winkel erhoben werden, bis hinauf zu den 127 Prozent in Bachs.

Der mathematische Durchschnittssteuerfuss der Region, gewichtet nach der Anzahl an Steuerpflichtigen je Gemeinde, liegt bei knapp 106 Prozent. Elf Gemeinden haben einen Satz von weniger als 100 Prozent – jede vierte Gemeinde der Region.

Wenn man von Dänikon einmal absieht, wo der Steuersatz um immerhin 6 Prozentpunkte (auf 120 Prozent) angehoben wird, so sind die Unterländer Steuerfüsse heuer so stabil wie noch selten in den vergangenen Jahren: Im Rest des Bezirks Dielsdorf haben nur noch vier andere Dörfer eine Steuererhöhung beschlossen, in fünf Dörfern werden die Steuern gesenkt. Mehr als drei Prozentpunkte macht es nirgends mehr aus. Und währenddessen bleiben im Bezirk Bülach gar sämtliche 22 Gesamtsteuerfüsse unverändert auf dem Niveau von 2019.

Wie schwer die Füsse wiegen

Anders ausgedrückt: Für neun von zehn Unterländer Steuerpflichtigen bleibt der Steuerfuss gleich. Planungssicherheit und Stabilität sind politisch gefragte Grössen, ein mittel- und langfristig ausgeglichener Haushalt ist gesetzliche Vorgabe. Dem scheint man im Unterland derzeit weitgehend nachzukommen. Und Lufingen (Steuerfuss: 89 Prozent) hält weiterhin, zusammen mit Hombrechtikon (119 Prozent), den kantonalen Rekord für den am längsten gleichbleibenden Steuerfuss: Seit 2003 wurde der Satz nicht mehr angepasst.

Nun unterscheiden sich die Unterländer Kommunen nicht nur in ihren Steuerfüssen, sondern auch hinsichtlich der durchschnittlichen Einkommen und Vermögen. Ein Winkler hat im Schnitt ein steuerbares Einkommen von 96200 Franken im Jahr und ein Vermögen von 643000 Franken. Dafür zahlt er (als Single im Grundtarif) 8819 Franken an Staats- und Gemeindesteuern, die Personalsteuer von 24 Franken mit eingerechnet. Würde er nach Bachs umziehen (Steuerfuss: 127 Prozent), wären auf einmal 11367 Franken fällig. Obschon die einfache Staatssteuer (also die Steuer, die an den Kanton zu entrichten ist) natürlich dieselbe bliebe, würde das happige Plus von 51 Prozentpunkten im Steuerfuss zu einer um knapp 29 Prozent höheren Steuerrechnung führen.

Der Rekord bleibt im Furttal

Der Durchschnitts-Däniker wiederum weist ein Einkommen von 63973 Franken und ein Vermögen von 300000 Franken aus. Die 6 Prozentpunkte, um die sein kommunaler Gesamtsteuerfuss im Jahr 2020 ansteigt, erhöhen den geschuldeten Steuerbetrag von 7024 auf 7220 Franken. Das ist ein Plus von 196 Franken oder 2,8 Prozent.

Und wo fällt die Steuerrechnung im Schnitt am höchsten aus? 2019 war Boppelsen an der Spitze dieses Rankings. Mit einem Steuerfuss von 91 Prozent sind das durchschnittliche Vermögen und Einkommen mit 9244 Franken versteuert worden. Während die Bopplisser ihren Satz beibehalten, übernimmt Hüttikon im neuen Jahr mit 9316 Franken Platz eins der Tabelle; weil der Steuerfuss von 116 auf 119 Prozent angehoben wurde.

Wo man von mehr oder weniger durchschnittlichen Vermögens- und Einkommenswerten spricht, da sind kleinere bis mittlere Schwankungen im Gesamtsteuerfuss mit verhältnismässig geringen Einsparungen oder Mehrkosten verbunden. Für den Oberglatter Durchschnittsverdiener macht ein einzelner Prozentpunkt 25.60 Franken aus, während er für den Winkler im Schnitt mit 50 Franken knapp beim Doppelten liegt. Der Unterländer Schnitt liegt bei 32.40 Franken. Zum Vergleich: Der kantonale Durchschnitt beim Benzinverbrauch liegt laut Mikrozensus bei 1,3 Litern pro Tag und Personenwagen. Ein um 9 Rappen höherer oder tieferer Benzinpreis hat demnach bereits den grösseren Effekt (42.70 Franken).