Im Bus fährt die Adventsstimmung mit

Wer etwas Glück hat, kann auf dem Weg zur Arbeit derzeit dem Samichlaus begegnen. Denn seit Anfang Dezember verkehren auf wechselnden Linien der Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) wieder die Weihnachtsbusse. Bereits das fünfte Jahr in Folge hat die VBG die Linienbusse in ein vorweihnachtliches Kleid gehüllt. Leuchtende Rentiere, Tannenzweige, Christbaumkugeln und Geschenke prägen die Szenerie im Innern. An den Aussenseiten sind je nach Bus Samichläuse, verschiedene Wildtiere oder Sterne angebracht.

Die Adventsbusse wurden von Mitarbeitenden aus der Werkstatt, dem Fahrdienst oder dem Büro der Transportpartner geschmückt. Insgesamt sind wie bereits im letzten Jahr fünf Busse im Einsatz. In den drei Jahren davor war jeweils nur ein solcher Bus unterwegs.

Durchwegs positives Echo

Die VBG hat zudem einen Wettbewerb lanciert. Wer auf seiner Fahrt mit dem Bus ein Selfie macht und dieses auf Instagram unter dem Vermerk #vbgadventsbus veröffentlicht oder per Mail an die VBG schickt, kann als Hauptpreis ein Abendessen im Opfiker Restaurant Wunderbrunnen im Wert von 250 Franken gewinnen. Daneben warten zudem zehn Glattaler im Wert von je 25 Franken auf glücklich Gewinner.

Die bisherigen Einsendungen sind voll des Lobes für die Verkhersbetriebe. «Das ist sooooo eine tolle Aktion, ich lieb diesen Bus. Das #rentier ist der Knaller» ist zu lesen. Oder auch: «Wow! Danke @vbg_glattalbahnbus! So schön bin ich noch nie Bus gefahren!» Ihr Ziel hat die VBG damit erreicht. Das Unternehmen antwortete auf den letzten Eintrag mit: «Das freut uns sehr – genau das wollten wir erreichen: die Fahrgäste mit Adventsstimmung überraschen.»