Im Einkaufszentrum wird zur nächtlichen Stunde emsig gelaufen

Der Glatt Nightrun in Wallisellen wird übermorgen Samstag, 25. Mai, im Glattzentrum durchgeführt. Die Laufveranstaltung der etwas anderen Art findet wie der Name bereits vermuten lässt, nicht am Tag, sondern in der Nacht statt. Angereichert wird der Laufevent durch diverse Stimmungsnester und der anschliessenden Party an der Ziellinie im Herzen des Einkaufszentrums.

Dieses Jahr wird neu in der Abenddämmerung vom Dach des Glattzentrums gestartet. Die Strecke kann anschliessend in verschiedenen Kategorien bewältigt werden. Die volle Distanz über 11 Kilometer wird alleine oder zu zweit im «Couple Run» gerannt. Für alle Einsteiger gibt es auch die verkürzte Streckenführung über 6 Kilometer. Beide Strecken führen durch das Glattzentrum und in einer Schlaufe durch die urbane und grüne Umgebung Wallisellens.

Auch die Kategorie «Kids Run» über 1,9 oder 3,4 Kilometer steht wieder auf dem Programm. Schülerinnen und Schüler aus der Region sollen so auf ungezwungene Art und Weise zum Ausdauersport herangeführt werden. 100 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren werden an den Start gehen. Es seien noch ein paar Plätze frei, sagt OK Präsident Sven Riederer.

Jogging statt Shopping

Auch für alle anderen Kategorien kann man sich wie jedes Jahr noch bis am Renntag kurz vor dem Start anmelden. Damit sollen alle Kurzentschlossenen die Gelegenheit erhalten. für einmal spontan zum Jogging und nicht zum Shopping ins Glattzentrum zu kommen.

Beim Glatt Nightrun stünden bei allen Kategorien die Freude am gemeinsamen Sporttreiben im Vordergrund und würden dementsprechend auch zelebriert und gefeiert, teilen die Organisatoren im Vorfel mit. (red)