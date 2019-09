Im Einsatz gegen das Insektensterben

Morgens um zehn Uhr schoben sich bereits rund 200 Besucher und Besucherinnen durch die Ausstellung von lebenden und präparierten Insekten und Spinnentiere. Das Publikum an der 24. Internationalen Insekten- und Spinnentierbörse, die am Samstag in Kloten stattfand, war zumeist männlich.

Wiederum wurde das ganze Spektrum von aussergewöhnlichen und teils farbenprächtigen Faltern, Käfern und Spinnen gezeigt. Eine Börse, die mehr war als nur Verkaufsort und Treffpunkt für Sammler. Die Bühne aber – wortwörtlich – gehörte dieses Jahr den Bienen und weiteren einheimischen Insekten. Zusammen mit der Entomologischen Gesellschaft Zürich informierte die neu gegründete Organisation Future Planter über jene Pflanzen, die Wildbienen fördern, und über den aktuellen Zustand unserer Blumengärten.

600 Bienenarten landesweit

Wildbienen tragen so klingende Namen wie; Glockenblumen-Sägehornbiene, Kuckucksbiene oder gezeichnete Maskenbiene. Eine übersichtlich gestaltete Webseite gibt Auskunft, wo in der Schweiz welche Bienenarten heimisch sind. Diese konnte unter Anleitung vor Ort ausprobiert werden. Kiki Anrika Velychko, Geschäftsführerin von Green Advance, der Stiftung, die hinter Future Planter steht, sagte: «Entgegen der weitläufigen Meinung sterben die Honigbienen nicht aus. Dies dank der Menschen. Aber sie verdrängen immer mehr die hier ansässigen Bienen.»

Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass in der Stadt teilweise eine grössere Artenvielfalt herrscht als auf dem Land. Grund dafür sei die vermehrte Begrünung der Städte, sagte Velychko. Steingärten und sauber geputzte Einheitsrasenflächen führten zu einer Verarmung der Insektenwelt.

Dieses Jahr gab es ausser der Webseite von Future Planter und präparierten Bienen noch nicht viel zu sehen. Dies könnte sich aber bald ändern. So plant die Organisation nächstes Jahr in Kloten über Schmetterlinge und Bienen zu informieren.

Vielfalt der Insekten gezeigt

Was gleich am Eingang zum Ausstellungsaal wie eine Orchideenblüte aussah, entpuppte sich beim genaueren Hinsehen als hübsche weiss-rosa Gottesanbeterin. Das kleine Tierchen war jedoch in seiner Originalität bei weitem nicht das einzige Lebewesen. Was der neunjährige Lino Windisch aus Winterthur auf seiner Hand trug, sah zwar aus wie ein Pflanzenblatt, war aber ebenfalls ein Insekt. Obwohl der Name «grosses wandelndes Blatt» den Vergleich zum Blatt zuliess. Er war mit seinem Vater nach Kloten gekommen, um einen Teil seiner Tiere, die er als «lustig und cool» bezeichnete, zu verkaufen.

Vor der grossen Auswahl an Vogelspinnen stand Carlo Cerutti und studierte das Angebot. Er habe bereits eine Brachypelma emilia, eine mexikanische Vogelspinne zuhause, sagte er. Nun sei er auf der Suche nach einer zweiten oder sogar dritten. «Spinnen sind urzeitliche Tiere, ich finde es faszinierend zu beobachten, wie sie wachsen und wie sie ihre Umgebung umgestalten», antwortete er auf die Frage, was ihn an diesen Tieren fasziniere. Dafür ist er von Luzern hergereist.

Damit ist Cerutti einer der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die aus der ganzen Schweiz und aus dem nahen Ausland zur Insekten- und Spinnentierbörse nach Kloten angereist waren.