Im Gasthaus zum Löwen ist sizilianischer Charme eingezogen

Der Löwensaal erstrahlt in einer neuen, eleganten Ambiance. Die meisten Tische im Speiselokal sind weiss aufgedeckt. Kronleuchter strahlen ein sanftes Licht aus. In einer Ecke steht ein Flügel mit einem glänzenden Saxofon darauf. Dieses ist allerdings nicht nur ein Dekorationsgegenstand. «Ich spiele leidenschaftlich gern Saxofon», erzählt der neue Pächter Vincenzo Palmeri, «und werde an den meisten Samstagen auch mit dezenter Livemusik aufwarten.» Auch das Entree wurde völlig neu gestaltet. Braune Ledersessel verbreiten Gemütlichkeit, während Kerzenständer und ein altes Klavier die edle Atmosphäre noch unterstützen.

Ideen für einen neuen Auftritt des Restaurants hat der in Sizilien geborene und aufgewachsene Gastronom etliche. So möchte er den Gästen nicht nur eine klassische italienische Küche anbieten, sondern setzt gleichzeitig auf frische Produkte. «Brot, Teigwaren, Pizzateig, Kuchen, Gebäck zum Kaffee – alles ist selbst gemacht.» Mittags gibt es vier verschiedene Menüs. Abends setzt Palmeri auf die grosse italienische Karte mit Antipasti, Pizza, Pasta, Fleisch- und Fischgerichten. Das Lieblingsmenü des Chefs? Der gelernte Koch und Maître d’Hotel empfiehlt Antipasto Il Duetto als Vorspeise und als Hauptgang die Eigenkreation Filetto di manzo Frà Diavolo – Rindsfilet süss und scharf gleichzeitig. Für alle Dessertliebhaber gibt es typisch italienische Desserts wie hausgemachtes Tiramisu und Pannacotta. Die Weinkarte besticht mit einer grossen Auswahl an edlen Italienern sowie einigen regionalen Weinen.

Zusätzlich ein Laden mit Spezialitäten

In den Räumlichkeiten der zur Liegenschaft gehörenden ehemaligen Metzgerei präsentiert der 47-Jährige diverse italienische Spezialitäten und Weine. Der Laden La Bottega 241 ist von Montag bis Samstag von 9 bis 14Uhr sowie von 17.30 bis 21 Uhr geöffnet. Lebenspartnerin Romina wird Palmeri im Service und im Verkauf unterstützen, während Küchenchef Luca und Pizzaiolo Gaetano das Team verstärken. «Ich habe mich sofort in die Gaststube, das ganze Haus mit seinem grossen Saal und in das Dorf Glattfelden verliebt», gesteht Palmeri. Er wünscht sich, dass das Restaurant gut läuft und dass wieder viel Leben im Lokal einkehrt. «Alle sind willkommen – Vereine, Handwerker, Familien mit Kindern.» Gastfreundschaft soll grossgeschrieben und Feste sollen gefeiert werden – so wie in Sizilien. Und das Meer? «Das vermisse ich momentan nicht. Dafür sind ja die Ferien da.»

Das Gasthaus zum Löwen ist im Besitz der Gemeinde Glattfelden. Auf Anfrage erklärte Gemeinderätin Michèle Dünki-Bättig, man erhoffe sich vom neuen Löwenwirt, dass er der Glattfelder Bevölkerung ein attraktives Restaurant sowie einen neuen Lebensmittelpunkt im Dorf biete, wo man sich auf einen Apéro, ein Feierabendbier oder ein schönes Essen treffen könne. «Von allen eingegangenen Bewerbungen hat uns Vincenzo Palmeri mit seinem Konzept am meisten überzeugt.» Dass der Landgasthof Fähre in Zweidlen ebenfalls italienische Küche anbietet, stelle aus Sicht des Gemeinderates kein Problem dar. «Wir sind der Ansicht, dass beide Restaurants nebeneinander existieren können – die Fähre als beliebtes Ausflugsziel und der Löwen als etabliertes Restaurant im Dorf.»