Im Hochfelder Waldgebiet wird das Wachstum von Eichen vermehrt gefördert

Die dunklen Regenwolken am Himmel hielten rund 70 Interessierten nicht davon ab, an dem Rundgang durch den Stöckenbuck im Hochfelder Waldgebiet teilzunehmen. Gemeinderat Stefan Bickel, zuständig für Werk, Forst und Landwirtschaft, eröffnete den Anlass mit den Worten: «Wir zeigen, was der Borkenkäfer in unseren Wäldern angerichtet hat, und wie wir versuchen, dem entgegenzuwirken.» Und Urs Heer, Leiter Forst- und Werkbetrieb Hochfelden, wusste aus früheren Zeiten zu berichten, als das Forsthaus noch ohne Wasser und Strom auskam und ein kleiner Raum als Büro des Försters diente.

Revierförster Thomas Kuhn, zuständig für Bülach, Hochfelden und Höri, berichtete von einem arbeitsreichen Sommer. «Der Borkenkäfer hat uns sehr zugesetzt.» Den Betriebsplan, der für die Jahre 2018 bis 2027 gilt, wolle man am heutigen Tag der Bevölkerung näherbringen. In Hochfelden habe man bereits vor 100 Jahren mit einem Betriebsplan gearbeitet. Forstingenieur Urs Kamm erläuterte, dass die verschiedenen Ansprüche bezüglich Waldes geregelt werden müssen. «Wie viel Holz darf man nutzen? Wie viel Holz wächst nach?»

Dem Wald Sorge tragen

Die Anwesenden durften sich auf einem Rundgang durch den Hochfelder Wald davon überzeugen, dass zum Wald und seinem Baumbestand Sorge getragen wird. So gibt es für die Planungsperiode bis ins Jahr 2027 mehrere Zielsetzungen. Die Eichenförderung stehe im Vordergrund, betonte der Revierförster. «Früher präsentierte sich das Waldbild wie ein Ackerfeld. Man pflanzte, erntete, pflanzte wieder.» Inzwischen möchte man durch Bewirtschaftung nach dem Prinzip des Dauerwaldes auf einer Fläche Bäume jeden Alters haben. 250 bis 300 Jahre alt werde eine Eiche, bis sie geerntet werden könne, erklärte Kuhn. Da Eichen viel Licht brauchen, bedürfe es grösserer Öffnungen. «Buchen und Fichten nehmen wir mit, fördern sie aber nicht aktiv.»

Der Förster wies auf die sogenannten Gassen hin, welche unumgänglich seien, um Holz rationell hinauszubringen. «Ein Zugeständnis an die Mechanisierung – wo man hineinfährt, wächst nichts mehr.» Am schönsten sei es, bei minus 20 Grad zu holzen, denn dann richte man keine Schäden an. Die Waldbehandlung erfolge mit siebenjährigem Eingriffsturnus in Bewirtschaftungseinheiten, um die Bestände zu pflegen.

Verbiss vermeiden

Am Posten der Jagdgesellschaft erhielten die Anwesenden zahlreiche Informationen bezüglich des Zusammenspiels von Wald, Wildtieren und Jagd. Man müsse gezielt eingreifen und Rehwild erlegen, um den Verbiss der jungen Eichen zu verhindern, sagte Pächterin Vreni Thoma. Und wie wenn es für diesen Anlass inszeniert worden wäre, flüchtete ein Reh weg von der Lichtung flüchten.

Bevor es schliesslich zur wohlverdienten Bratwurst vom Grill ging, überreichte der pensionierte Stadtförster Beat Hildebrandt anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Dachorganisation Züri-Wald Gemeinderat Stefan Bickel, stellvertretend für die Gemeinde Hochfelden als Waldbesitzerin, eine junge Eichenpflanze. Gemeindepräsidentin Simone Caneppele liess es sich nicht nehmen, am anschliessenden Wettbewerb teilzunehmen. «Wie viele Eicheln wurden schon wieder auf der besichtigten Fläche gesät?» (Zürcher Unterländer)