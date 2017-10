Im Kids House fehlen nur noch die Kinder

Die Wände sind frisch gestrichen, der Bodenbelag teilweise erneuert, die für die Sicherheit nötigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Seit gestern ist die Kindertagesstätte (Kita) Kids House an der Winterthurerstrasse 21 in Bassersdorf fertig eingerichtet. «Jetzt können wir zeigen, was wir zu bieten haben», sagt Inhaberin Eveline Früh-Mey.

Zusammen mit der Kita-Leiterin Jasmina Dragnic wartet die ausgebildete Montessori-Kindergärtnerin darauf, dass sich das Haus mit Leben füllt. Maria Montessori (1870 – 1952) hat als erste Frau in Italien Medizin studiert. Durch ihre pädagogische Praxis mit Kindern entwickelte sie eine Erziehungsmethode, damit «aus Kindern selbstständige, entscheiungsfähige, verantwortungsbewusste, individuelle und soziale Persönlichkeiten werden». «Wir richten uns im Kids House nach den pädagogischen Richtlinien von Maria Montessori», erklärt Eveline Früh-Mey.

Die Kids House Inhaberin hat bereits einmal in Wallisellen einen solchen Kindergarten geführt, bevor sie sich nach zehn Jahren der Immobilienbranche zuwandte. «Jetzt zieht es mich zurück zu den Kindern», sagt sie. Vor rund zwei Jahren hat sie angefangen, Material zu sammeln mit dem Hintergedanken, damit eine Kita einzurichten. «Als sich die Möglichkeit mit dem ‹Freihof› in Bassersdorf (siehe Kasten) geboten hatte, packte ich die Gelegenheit beim Schopf.»

Spielend lernen

Im Kids House ist alles vorhanden, was es in einem Haus für Kinder braucht. Statt neue Toiletten in passender Grösse zu montieren, wurde der Boden angehoben, damit alles passt. Neben niedrigen Tischen mit kleinen Stühlen gibt es einenKochherd aus Holz, auf dem die Pfannen bereit stehen. In einem Regal daneben ist das Geschirr versorgt.

Besen mit kurzen Stielne, ein Bügelbrett und ein Wäscheständer im Kleinformat gehören ebenso zur Einrichtung wie eine Auswahl an Instrumenten. Bastelmaterial ist in Hülle und Fülle vorhanden. Bücher, die alle Aspekte des Lebens aufgreifen animieren zum Fragen stellen. Dazu kommen unzählige Gegenstände,um auf spielerische Art das Zählen zu lernen.

«Wir verwenden frische Zutaten, die wir am Tag selber kaufen.»Jasmina Dragnic, Kita-Leiterin

In kleinen Behältern liegen unterschiedlich grosse Teile, die die Kinder mit Hilfe von Löffeln, Zangen oder Pinzetten in ein anderes Gefäss transportieren. «Damit wird die Feinmotorik unterstützt und zwar so, dass es den Kindern Spass macht», sagt Eveline Früh-Mey. «Kinder unterscheiden nicht zwischen spielen und arbeiten, sie wollen lernen und entdecken.» Im Kids House stehen die entsprechende Infrastruktur und das Material zur Verfügung.

Platz für 24 Kinder

Aufgenommen werden bis zu zwei Dutzend Mädchen und Buben ab 2,5 Jahren bis zum Übertritt in die Schule. Bis dann werden sie von Eveline Früh-Mey und Jasmina Dragnic betreut. Nächsten Frühling wird das Team um eine weitere Fachfrau erweitert, die mit den Kindern konsequent Englisch spricht.

Für die Zukunft ist zudem ein Praktikumsplatz vorgesehen. Die Bezeichnung Kids House für die Kita hat Eveline Früh-Mey bewusst gewählt. «Damit weisen wir auf den sprachlichen Hintergrund hin.» Sie ist überzeugt davon, dass Kinder noch vor dem Schuleintritt mit Englisch in Berührung kommen sollen.

Zur Einrichtung im Kids House gehört auch eine Küche, wo ein ausgewogenes Mittagessen gekocht wird. «Wir verwenden frische Zutaten, die wir am Tag selber kaufen», sagt Jasmina Dragnic. Beim Vorbereiten der Mahlzeiten, beim Tischdecken und Abtrocknen helfen die Kinder mit.

Um das Verständnis für den Kreislauf der Natur zu fördern, sind nicht nur Spiele und Bücher vorgesehen. Eveline Früh-Mey plant, Hochbeete zu bepflanzen. «Vor dem Haus ist ein Stück des Vorplatzes mit einem Zaun abgetrennt. Dort sind die Kinder sicher, und es steht genügend Fläche für die Beete zur Verfügung. Auf dem Schulareal in der Nähe gibt es eine grosse Grünfläche und einen Spielplatz, von denen die Kinder des Kids House profitieren können.

(Zürcher Regionalzeitungen)