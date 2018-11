Im November kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten

Singles’ Day, Cyber Monday und Black Friday: Drei Begriffe, die jeden Schnäppchenjäger sofort aufhorchen lassen. Es handelt sich dabei nämlich um Aktionstage, an denen Detailhändler im Internet und in den Läden saftige Rabatte gewähren.Der Black Friday ist hierzulande am bekanntesten. Seinen Ursprung hat er in den Vereinigten Staaten.

Dort findet der Aktionstag immer am Freitag nach Thanksgiving statt und gilt als Start in ein traditionelles Familienwochenende sowie als Beginn der Weihnachtseinkauf-Saison. In der Schweiz erschienen vor etwas mehr als zehn Jahren die ersten Black Friday-Angebote bei kleineren Online-Shops. Als Erfinder des Black Fridays in der Schweiz bezeichnet sich aber Manor. Auf der Website der Warenhauskette heisst es: «2015 war Manor das erste Unternehmen, welches den ‹schwarzen Freitag› in der Schweiz zum Leben erweckte.»

Nun, drei Jahre später, hat der Black Friday in der Schweiz definitiv Fuss gefasst. Das Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen wird am Freitag, 23. November, von 9 bis 22 Uhr geöffnet haben, also 13 Stunden. Den Geschäften ist aber selber überlassen, welche Rabatte sie ihren Kunden gewähren. Pressesprecherin Lisa Rennefahrt sagt: «Unsere Mieter nutzen den Black Friday in verschiedenen Formen. Als Betreiber des Glatt können wir sie mit verlängerten Öffnungszeiten unterstützen.»

Rabatt-Wochenende im ZentrumRegensdorf

Das Einkaufszentrum Regensdorf veranstaltet rund um den Black Friday gleich ein ganzes Rabatt-Wochenende. «Das Zentrum hat an jenem Wochenende auch am Sonntag geöffnet. Die Geschäfte haben so die Möglichkeit von Freitag bis und mit Montag tolle Angebote zu offerieren», sagt Elisabeth Meier vom Center Management. Am Montag findet mit dem Cyber Monday nämlich gleich der nächste Aktionstag statt.

Auch dieser ist amerikanisch und läutet den Weihnachtsverkauf der Online-Shops ein. Ist das nicht ein wenig zu viel Schnäppchen auf einmal? «In der Tat ist im Detailhandel zu beobachten, dass zur Aktivierung der Kunden zunehmend Rabatte gewährt werden», sagt Meier. Dadurch entstehe bei der Kundschaft auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Geschäfte.

Damit aber nicht genug. Am 11. November – also bereits diesen Samstag – findet jeweils auch noch der Singles’ Day statt. Anders als die beiden anderen Aktionstage hat dieser seinen Ursprung in Asien. An diesem Datum wird dort jeweils der «Tag für Alleinstehende» gefeiert. Je mehr Menschen diesen Tag feierten, desto mehr Unternehmen nutzten die Gelegenheit, um junge Menschen durch Werbung anzusprechen.

Inzwischen ist der Singles’ Day der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt. Dieser Hype ist aber bisher noch nicht in der Schweiz angekommen. Elisabeth Meier vom Center Management des Einkaufszentrums Regensdorf sagt: «Der Singles’ Day ist im Vergleich zum Black Friday und zum Cyber Monday noch am unbekanntesten.» Und da er dieses Jahr auf einen Sonntag falle, werde es im stationären Handel wohl vorerst auch so bleiben.

Dezember bleibt Geschenke-Monat

Erledigen nun also die meisten Leute ihre Weihnachtseinkäufe im November? Glatt-Sprecherin Lisa Rennefahrt sagt: «Aufgrund des starken Dezembers gehen wir immer noch davon aus, dass ein Grossteil der Geschenke und Gutscheine, wie zum Beispiel unsere Glatttaler, in den Adventstagen gekauft werden.» Elisabeth Meier bestätigt aber: «Im November erhöht sich die Kauflust und man hält sich aufgrund des meist kühlen und trüben Wetters gerne in einem Einkaufszentrum auf.» (Zürcher Unterländer)