Im Restaurant Althaus kehrt wieder Leben ein

Unverputzte Wände, freigelegte Leitungen und ein aufgerissener Boden: So präsentiert sich gegenwärtig der Raum hinter der Gaststube im Restaurant Althaus, wo bis vor einem Jahr noch gewirtet wurde. Die veraltete Kücheneinrichtung wurde bereits entfernt. «Wir sind in Kontakt mit einem Küchenbauer für eine Lösung, die einem modernen Gastrobetrieb entspricht», sagt Beni Keller. Von der bisherigen Küche ist nur die Türe zur Gaststube erhalten geblieben. Foto: Johanna Bossart

Er ist der Projektleiter für die Sanierung des Restaurants und der dazugehörenden Wohnung, die sich in dem über 200 Jahre alten Riegelhaus befinden. Zusammen mit seinen vier Geschwistern gründete er im vergangenen Sommer die Althaus Liegenschaften AG, die nun Besitzerin des «Althaus» ist (der ZU berichtete).

Eröffnung für Sommer geplant

Das Ziel ist ehrgeizig: Geplant ist die Wiedereröffnung der Dorfbeiz für kommenden Sommer. Eine Lösung für die Pacht ist gefunden worden. Darüber ist der Projektleiter sehr erleichtert. Allerdings sei es noch zu früh, mehr dazu zu sagen. Immerhin weiss er jetzt, für wen er und sein Team den grossen Arbeitsaufwand betreiben. Als Inhaber der Firma Beni Holzbau in Niederweningen ist er sich bewusst, worauf er sich einlässt. An Ideen mangelt es nicht. Die Gaststube möchte er weitgehend im jetzigen rustikalen Zustand belassen. Von einem besonders schönen Tisch sagt er: «Das ist ein Originalexemplar aus den Anfangszeiten. Wir möchten die Einrichtung mit ähnlichen Modellen ergänzen.»

Die Theke wird aufgefrischt. Was mit den Schränken und den Spiegeln an der Wand dahinter geschieht, ist noch nicht ganz klar. Auch die hellgrünen Plättli liegen nicht unbedingt im Trend. Gemäss Vertreter des Heimatschutz würden solche Wandverkleidungen immer mehr verschwinden. Es sei jedoch nicht zwingend, dass diese im «Althaus» bleiben müsse. «Mit dem Heimatschutz haben wir ein gutes Einvernehmen», sagt Beni Keller. «Wir sind gut beraten worden, und die Auflagen sind gering.»

Gemäss Heimatschutz sei es wichtiger, das Gebäude als Ganzes zu erhalten, als sich im Innern mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Deshalb sollte es auch kein Problem sein, die bestehende Treppe als Zugang in die obere Etage im Bereich der geplanten erweiterten Küche in den Aussenbereich zu verschieben. Diese Veränderung ist zusammen mit der Renovation der Küche der Inhalt des bei der Gemeinde Schleinikon eingegeben Bauprojekts. Die Rekursfrist läuft am 6. Februar ab.

Überraschungen gibt es immer wieder

Der Holzfachmann kann sehr gut beurteilen, was sich lohnt zu erhalten und allenfalls aufzufrischen und was modernisiert werden soll. «Es gibt zahlreiche liebevoll gestaltete Details.» Er erwähnt einen Uhrenkasten in der Nische neben der Türe vom Restaurant zur Küche. Er ist überzeugt, die passende Uhr zu finden, die genau in die Öffnung passt. Unter dem Wandverputz sind gemalte Bilder zum Vorschein gekommen. Foto: Johanna Bossart

Beim Freilegen der Wände im Flur sind originale Wandbilder mit Landschaftssujets zum Vorschein gekommen, die Beni Keller nach Möglichkeit erhalten will. Die ursprünglichen Bodenplatten im Eingang hat er, soweit das möglich war, sorgfältig entfernt. Er will sie wieder verwenden, damit auch im Innern möglichst viel vom Charme des alten Hauses erhalten bleibt. Die alten Bodenplatten werden nach Möglichkeit wieder verwendet. Foto: Johanna Bossart

Weniger positiv sind die kreuz und quer gezogenen Stromleitungen, die unter dem Verputz in der ehemaligen Küche sichtbar geworden sind. Man sehe deutlich, dass im Lauf der Jahre mehrmals Änderungen vorgenommen worden sind. «Jede Wand in der Küche ist mit mehreren Arten von Bachsteinen gebaut», bemerkt Beni Keller.

Das Haus für das Dorf erhalten

Der engagierte Projektleiter will das Restaurant Althaus für die Dorfbevölkerung erhalten. Das ist seine Motivation für den grossen Einsatz. «Die neuen Pächter wollen die Gaststätte als Dorfbeiz mit traditioneller Küche führen und als Treffpunkt für alle erhalten. Darüber bin ich sehr froh.» Das schöne Gebäude als Treffpunkt zu bewahren, ist ganz im Sinn von Beni Keller.