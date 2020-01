Im Schloss selbstständig werden

«Was ist der wichtigste Rohstoff Afrikas?», fragt Klassenlehrer Sergio Cappelazzo in die Runde. «Ich weiss es, ich weiss es», ruft ein Schüler mit schnipsenden Fingern ungeduldig. Die Oberstufenklasse von Cappelazzo löst ein Quiz über den Kontinent Afrika. Seit über 130 Jahren werden im Schloss Regensberg Kinder und Jugendliche mit Lernstörungen sowie sozialen oder psychischen Problemen unterrichtet und gefördert. Über diese Zeit hinweg hat sich die Stiftung von einem Heim für «Schwachsinnige» zu einem professionellen Sonderschulheim entwickelt.

In der Klasse von Cappelazzo sitzen neun Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Sie verfolgen den Unterricht ihres Lehrers – die einen abwesend oder ungeduldig auf ihrem Stuhl herumrutschend, andere aufmerksam zuhörend. Mit 20-Minuten-Blöcken versucht Cappelazzo, die Lektionen möglichst abwechslungsreich zu gestalten. «Ich möchte vor allem, dass die Schüler mitdenken und ihre Meinungen auch vertreten können.» Der Unterricht sei aber nicht immer ganz einfach. «Ich habe vom zappeligen über den depressiven bis zum autistischen Schüler.»

Viel Ausdauer und Geduld

Im Ganzen sind es 62 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 20 Jahren, die die Sonderschule im Schloss Regensberg besuchen – alle mit ihren eigenen Geschichten und Schwierigkeiten. Die Stiftung versucht, sie in den Bereichen Schule, Wohnen und Berufsintergration und Therapie zu unterstützen. Dies sei nicht Immer einfach, sagt Esther Zinniker, Gesamtleiterin der Stiftung. «Manche Kinder sehen nicht ein, warum sie hier sein müssen», sagt sie. «Bei diesen müssen wir immer wieder von vorne anfangen.» Es brauche viel Ausdauer und Geduld. Neben den persönlichen Problemen liegt es oft auch an den schwierigen Familienverhältnissen. Die Stiftung sieht ihre Aufgabe darin, dieses wacklige Umfeld zu ersetzen.

Unter der Woche leben die Schülerinnen und Schüler in den Wohngruppen der Stiftung Schloss Regensberg, welche von Sozialpädagogen betreut werden. Mit einem gemeinsamen Frühstück wird in den Tag gestartet. Nach der Schule werden Hausaufgaben gemacht, Ämtli erledigt oder den eigenen Hobbys nachgegangen. «Einer von uns übernachtet jeweils hier im Schloss», erzählt Sozialpädagogin Stefanie Schlott, während sie durch die Räume läuft. Auf ihrer Wohngruppe betreut sie zusammen mit ihren Team sechs Jugendliche. Der Jüngste ist der 11-Jährige Timo*. Stolz zeigt er sein Zimmer, welches er extra aufgeräumt hat. «Es hat noch nicht so viele Spielzeuge im Zimmer», sagt er entschuldigend. Timo ist seit einer Woche in der Stiftung Schloss Regensberg und muss sich zuerst an sein neues Umfeld gewöhnen. «Ich habe schon noch Heimweh, auch wenn es mir hier gefällt», gibt der Junge zu.

Im Schloss leben die Jugendlichen in betreuten Wohngruppen.

Wie er, haben auch seine Mitbewohner eine eigene Bezugsperson, welche mit ihnen die gesetzten Ziele verfolgt und sie im Alltag betreut. Die täglichen Sorgen nicht mit nach Hause zu nehmen, sei nicht immer ganz einfach, sagt Schlott. «Irgendwo durch ist es ja auch menschlich.» Lernen, sich abzugrenzen sei auch Bestandteil der Ausbildung zur Sozialpädagogin. «Während der Teamsitzungen können wir über die Probleme und Sorgen reden, das ist auch für uns wichtig.»

Während Sitzungen besprechen Lehrer, Sozialpädagogen, Therapeuten und Berufsbildnern die individuelle Förderung des Kindes. Diese Zusammenarbeit sei sehr wertvoll, denn so finde man stets eine passende Lösung, sagt Zinniker «Irgendjemand behält immer den Glauben ans Kind.»

Einblick in die Arbeitswelt

Die Jugendlichen werden in der verlängerten Sonderschule 15plus auf das Berufsleben vorbereitet. In den Werkstätten Malerei, Schlosserei und Schreinerei bekommen sie einen Einblick in die Arbeitswelt. Mirko* pinselt an einer Übungswand in der Malerei einen Ziegel nach den anderen. «Pro Ziegel brauche ich nur eine Minute», sagt der 14-Jährige stolz. Er habe schon viel über diesen Beruf gelernt und könne es sich gut vorstellen, ihn auch einmal auszuüben.

Ein Pinselstrich nach dem anderen. In der Malerei lernt Mirko die Arbeitswelt kennen.

Nebst den handwerklichen Tätigkeiten lernen die Jugendliche in den Werkstätten auch pünktlich zu sein und im Team zu arbeiten. Die Werkmeister, welche selber im Beruf gearbeitet haben, versuchen die Arbeiten und Anforderungen möglichst nahe an der Realität anzupassen. «Wir wollen keine Insel sein», sagt Zinniker. «Die Jugendlichen müssen lernen sich einer Autoritätsperson zu unterstellen und merken, dass Kritik nicht immer nur negativ, sondern auch wohlwollend gemeint sein kann.»

Für die Kinder sei das Schloss wie ein Schonraum, erklärt Zinniker. Deshalb sei es wichtig, sie auch mit der «Aussenwelt» zu konfrontieren. Indem sie zum Beispiel den Bus nach Dielsdorf nehmen, lernen sie selbstständiger zu werden. Das Ziel der Stiftung ist, dass die Jugendlichen irgendwann ein eigenständiges Leben führen können und unabhängig werden.«Einmal kam ein ehemaliger Schüler die Stiftung besuchen, bei dem wir das Gefühl hatten, dass er die Kurve nie kriegen würde», erinnert sich Zinniker. Doch er habe es geschafft, eine Arbeit gefunden und er konnte mit ihr über die Zeit im Schloss sogar lachen. «Manchmal bleibt bei den Kindern mehr hängen, als wir annehmen.»

*Namen geändert