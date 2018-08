Im Sommer ist das Wohnzimmer im Garten

Buchs. Auf dem Tisch stehen Schüsseln mit saftigen Cherrytomaten in Rot und Gelb. Runde Zucchini und anderes ­Gemüse belegen einen weiteren Teil der Tischplatte. Es ist die Ausbeute von wenigen Stunden Arbeit an diesem Nachmittag. Von März bis Oktober verbringen Rolf Gautschi (65) und seine Partnerin Iwona Stasiak (62) ihre Freizeit meistens in diesem üppigen Grün auf einer der rund 70 Parzellen des Gartenvereins Buchs.

Giessen mit Regenwasser

Die Familiengärten liegen ein wenig ­versteckt am Rande der Industrie von Buchs und Dällikon. Gautschi ist Vizepräsident und Aktuar des Gartenvereins und erst vor wenigen Jahren durch seine Partnerin «auf den Garten gekommen». Diese sagt: «Im Winter geniessen wir es auch zu Hause, aber spätestens im Februar und an den ersten Sonnentagen beginnt es dann zu kribbeln, und ich möchte wieder in den Garten.» An heissen Sommer­tagen ist tägliches Giessen der Pflanzen Pflicht. «Wir verwenden nicht nur Trinkwasser, sondern sammeln auch Regenwasser zum Giessen», sagt Gautschi.Für die beiden ist der Garten ein kleines Paradies und ein «Wohnzimmer» im Freien, das sie nicht mehr missen möchten.

Inge Luntzer (73) hat ihren Garten schon seit 43 Jahren und ist somit eine der «ältesten» Pächterinnen. Die gebürtigte Tschechin ist trotz der grossen Hitze gut gelaunt am Werkeln. Strahlend posiert sie für die Fotografin. «Ein wenig Spass muss sein», meint sie dabei und steckt alle an mit ihrem Lachen. «Dieses Jahr haben wir Randen und Tomaten ­gesetzt und noch verschiedene andere Gemüse. Das ändert immer wieder. Wir geben auch einen Teil unserer Ernte an eine Kindertagesstätte», sagt Luntzer.

Giuseppe Noceti (81), ursprünglich aus den Abruzzen, ist wohl altersmässig der älteste Pächter auf dem Areal. An diesem späten Nachmittag erntet er gerade einen Teil seiner Borlottibohnen. Und er hat ganz viele Tomaten an­gepflanzt. «Für ganz viel Sugo», wie er erzählt.

Die erste Saison im Garten ist es für Nadine (34) und Stefan (31) Wyssling. Ihre erst zweijährigen Zwillinge Lilly und ­Sina schlafen gerade im Schatten auf einem Badetuch. «Sie durften bis vor kurzem ein wenig rumplanschen und spielen. Jetzt sind sie müde», berichtet die Mutter. «Wir sind noch am Ausprobieren, wie, was, wo kommt. Alle sind sehr hilfs­bereit, und wir können jederzeit fragen», ergänzt der Vater. Auch Franziska Stucki und Olav Meier sind noch Neulinge im Garten. Sie haben ihre Parzelle seit einem Jahr. «Die Zeit hier im Garten ist für uns entspannend. Wir haben nette Nachbarn, und es ist eine schöne Atmosphäre. Wir sind ­jeden Tag hier», sagt Stucki.

Gefeiert wird gemeinsam

In einem weiteren Garten treffen wir Bruno Parpan (70) an: «Der Garten war eigentlich der Wunsch meiner Frau. Ich war während meiner Arbeitstätigkeit viel im Ausland unterwegs. Jetzt habe ich auch mehr Zeit für den Garten. Und mittlerweile kommen auch die Gross­kinder gerne hierher.» Alle Parzellen des Gartenvereins Buchs sind zurzeit besetzt. Es gäbe aber immer wieder einige Leute, die keine Lust mehr haben oder auch einfach altershalber den Aufwand für den Garten nicht mehr betreiben möchten, sodass die Warteliste relativ klein ist, sagt Gautschi.

Nach dem Rundgang durch das Gartenareal zurück im Garten von Rolf Gautschi und Iwona Stasiak sagt der Hobbygärtner: «Wir versuchen zu sein wie eine Familie. Wir machen mindestens ein Sommerfest in unserem Vereinshaus.» Von den Nationalitäten her sei es sehr durchmischt. «Der Garten bedeutet mir sehr viel und ist ein Stück Lebenstherapie. Wir sind gerne in der Natur», ergänzt Stasiak die Ausführungen ihres Partners.

Wenn es im Furttal dunkel wird, wird es auch in den Gärten am Rande von Buchs ruhiger, und die Hobbygärtnerinnen und -gärtner machen sich dann auf den Heimweg – in ihr anderes Zuhause im Dorf. (Zürcher Unterländer)