Im Sommer startet die hitzige Debatte über die «heisse Zelle» fürs Endlager

Noch lagern die hoch radioaktiven Abfälle der Schweiz in einer Halle direkt neben der Aare, verpackt in Behältern. In diesem Zwischenlager (Zwilag) im aargauischen Würenlingen bleibt der Atommüll so lange, bis ein Endlager in der tief unter der Erde liegenden Gesteinsschicht Opalinuston gebaut ist.

Zurzeit läuft die letzte Etappe der Standortsuche für ein solches Lager, wobei noch das Zürcher Weinland, das Gebiet nördlich der Lägern im Unterland und der Aargauer Bözberg als Endlagerregionen infrage kommen. Die letztgenannte Region liegt nur einen Steinwurf vom Zwischenlager entfernt. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gibt voraussichtlich 2022 bekannt, in welcher der drei verbliebenen Standortregionen sie das Endlager bauen will.

«Alle denkbaren Störfälle»

Nach heutigem Zeitplan soll das Endlager für hoch radioaktive Abfälle 2060 in Betrieb gehen. Ab dann würden also die Behälter das Zwilag Richtung Endlager verlassen. Über die Stahlbehälter, die Lager- und Transportbehälter zugleich sind, schreibt das Zwilag: «Die Behälter schützen die Abfälle und Brennelemente gegen alle denkbaren Störfälle wie Flugzeugabsturz, Erdbeben, Brand und weitere Einwirkungen.» Der gefährliche Inhalt ist somit auch auf der Lastwagen- oder Bahnfahrt Richtung Endlager geschützt.

Doch für die Einlagerung in mehreren Hundert Metern unter der Erdoberfläche sind die bis zu 140 Tonnen schweren Stahlbehälter zu gross. Um die radioaktiven Abfälle in kleinere Endlagerbehälter umzupacken, müssen die Transportbehälter, auch Castorbehälter genannt, geöffnet werden. Weil dabei die Schutzhülle vorübergehend entfällt, muss dies in einem hochgradig geschützten Gebäude geschehen – der sogenannten heissen Zelle. Eine solche gibt es bereits im Zwilag.

Direkt neben der Aare

Die «heisse Zelle» im Zwilag steht neben der Aare und über dem Grundwasser. Was dort eine alltägliche Selbstverständlichkeit ist, löst im Kanton Zürich aus zwei Gründen Befürchtungen aus: zum einen aus Sicherheitsbedenken wegen des Grundwassers am Rhein. Zum anderen wäre die «heisse Zelle» das grösste und somit weitherum sichtbare Gebäude der zentralen Oberflächenanlage, also dem oberirdischen Tor zum unterirdischen Endlager. Damit würde die Bevölkerung ständig an das unliebsame Lager erinnert.

Der Widerstand aus möglichen Endlagerregionen gegen die «heisse Zelle» im eigenen Gebiet führte dazu, dass der Bundesrat eine neue Möglichkeit eröffnete: Die Nagra könne die Platzierung der «heissen Zelle» auch ausserhalb der Standortregion prüfen, was diese auch tun wird. Auf Mitte 2020 legt sie einen Arbeitsbericht vor, der die Vor- und Nachteile einer «heissen Zelle» ausserhalb der Endlagerregion aufzeigt. Konkret wird der Bau einer zweiten «heissen Zelle» auf dem Areal des Zwilag geprüft. Der Bericht der Nagra wird als Grundlage für eine überregionale Diskussion dienen, die im Sommer startet. Dafür hat das bei der Standortsuche federführende Bundesamt für Energie (BFE) ein Konzept erarbeitet und kürzlich veröffentlicht (siehe Artikel unten).

Ursprünglich war geplant, die «heisse Zelle» auch dort zu bauen, wo das Endlager tatsächlich hinkommt. Würde das Gebäude aber ausserhalb der Standortregion gebaut, würde sich der Kreis der Betroffenen massiv vergrössern – daher die überregionale Diskussion. Würde also das Endlager zum Beispiel im Weinland und die «heisse Zelle» für dieses Lager beim Zwilag in Würenlingen gebaut, wären weit mehr Regionen und Gemeinden davon betroffen. Dazu würden beispielsweise auch Winterthur, Henggart oder Andelfingen gehören, durch deren Bahnhöfe ein Vielfaches an Zügen mit radioaktiven Abfällen Richtung Endlager rollen würde.

Stellungnahme bis Sommer

Die Regionalkonferenz Nördlich Lägern äussert sich vorerst nicht zum Thema «heisse Zelle». Präsident Hanspeter Lienhart sagt: «Wir werden bis Sommer eine Stellungnahme erarbeiten. Für uns steht wie immer die grösstmögliche Sicherheit im Vordergrund.» Nun prüfe man zusammen mit den anderen Regionalkonferenzen die Grundlagen und werde die Vor- und Nachteile abschätzen.